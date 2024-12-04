Мудрик заставил Мареску изменить мнение о своей игре в Челси

Михаил Мудрик празднует гол с Джейдоном Санчо и Чезаре Казадеи. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска изменил мнение по поводу футболиста сборной Украины Михаила Мудрика. Во второй части сезона у вингера будет больше шансов проявить себя в лондонской команде.

В "Челси" рассмотрели варианты с уходом украинского игрока в аренду, сообщил на своей странице в соцсети X журналист Бен Джейкобс.

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Как минимум два клуба английской Премьер-лиги обратились в "Челси" с предложением об аренде Михаила Мудрика до конца сезона. Существуют и потенциальные покупатели, которые давно интересуются украинским игроком. Однако "синие" не согласились с предложениями отпустить 23-летнего футболиста.

Михаил Мудрик в матче Лиги Конференций. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что в "Челси" решили по Мудрику

В первой половине сезона 2024/2025 Михаил Мудрик провел в составе лондонской команды 13 матчей во всех сезонах. Он забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Тренер "Челси" почти не выпускал украинского игрока в матчах Премьер-лиги, но во второй половине сезона ситуация может измениться.

Энцо Мареска доволен тем, как Михаил Мудрик работает над специально созданной для него тренировочной программой. Украинец выполняет все пожелания тренерского штаба, не спорит с наставниками и молча делает свою работу. Он активно играет в тех матчах, в которых выходит на поле.

Мареска намерен чаще выпускать Мудрика на поле в 2025 году. Он попросил руководство "Челси" не принимать предложения об аренде украинского игрока.

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