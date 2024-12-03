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Каладзе прямолинейно высказался о Кварцхелии

3 декабря 2024 22:58
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Каладзе рассказал, где хочет видеть Хвичу Кварацхелию: что он думает о футболисте
Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший футболист киевского "Динамо", итальянского "Милана", мэр Тбилиси и глава партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе высказался об лидере сборной по футболу Хвиче Кварцхелии. Ранее политик раскритиковал лучшего игрока страны из-за поддержки антиправительственных митингов.

Об звездном футболисте "Наполи" Каладзе рассказал в интервью порталу pianetamilan.it.

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Хвича Кварацхелия
Хвича Кварцхелия. Фото: Фото: Reuters/instagram.com/kvara7/

Каладзе хочет увидеть Хвичу в мадридском "Реале"

Каладзе заявил, что хочет посмотреть на своего соотечественника в составе мадридского "Реала" под руководством Карло Анчелотти.

Каха охарактеризовал Анчелотти как одного из лучших тренеров в мире, который умеет правильно находить игрокам позиции на поле и находить правильную тактику.

Также Каладзе подчеркнул, что Анчелотти поддерживает молодых футболистов, что делает его подход к работе выдающимся.

Отметим, что Кварацхелия в ближайшее время хочет перейти из "Наполи" в топовый клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов. Пока в СМИ слухи приписывали к футболисту лишь интерес "ПСЖ".

В текущем сезоне Кварцхелия провел за 16 матчей, где забил пять мячей и сделал два ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 80 млн евро.

Напомним, юный талант "Барселоны" Ламин Ямал нашел новую девушку.

Бывший футболист "Динамо" Киев может вернуться в футбол в европейском чемпионате.

Действующий футболист киевского "Динамо" может перейти в футбольный клуб из Серии А.

футбол Грузия Каха Каладзе Хвича Кварацхелия Сборная Грузии по футболу

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