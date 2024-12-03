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Каладзе прямолінійно висловився про Кварцхелію

3 грудня 2024 22:58
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Каладзе розповів, де хоче бачити Хвічу Кварацхелію: що він думає про футболіста
Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній футболіст київського "Динамо", італійського "Мілана", мер Тбілісі та голова партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе висловився про лідера збірної з футболу Хвічю Кварцхелію. Раніше політик розкритикував найкращого гравця країни через підтримку антиурядових мітингів.

Про зіркового футболіста "Наполі" Каладзе розповів в інтерв'ю порталу pianetamilan.it.

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Хвіча Кварцхелія. Фото: Фото: Reuters/instagram.com/kvara7/

Каладзе хоче побачити Хвічу у мадридському "Реалі"

Каладзе заявив, що хоче подивитись на свого співвітчизника у складі мадридського "Реала" під керівництвом Карло Анчелотті.

Каха схарактеризував Анчелотті як одного з найкращих тренерів у світі, який вміє правильно знаходити гравцям позиції на полі та знаходити правильну тактику.

Також Каладзе наголосив, що Анчелотті підтримує молодих футболістів, що робить його підхід до роботи визначним.

Зазначимо, що Кварацхелія найближчим часом хоче перейти з "Наполі" до топового клубу, який постійно грає у Лізі чемпіонів. Поки що у ЗМІ чутки приписували інтерес до футболіста лише "ПСЖ".

У поточному сезоні Кварцхелія провів за "Наполі" 16 матчів, де забив п'ять м'ячів і зробив два асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його у 80 млн євро.

Нагадаємо, юний талант "Барселони" Ламін Ямал знайшов нову дівчину.

Колишній футболіст "Динамо" Київ може повернутися у футбол у європейському чемпіонаті.

Чинний футболіст київського "Динамо" може перейти у футбольний клуб із Серії А.

футбол Грузія Каха Каладзе Хвіча Кварацхелія Збірна Грузії з футболу

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