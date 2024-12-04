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На Мудрика чекають зміни в Челсі — що вирішили в клубі по гравцю

4 грудня 2024 09:41
Станіслав Костюк - Редактор
Мудрик змусив Мареску змінити думку про свою гру в Челсі
Михайло Мудрик святкує гол із Джейдоном Санчо та Чезаре Казадеї. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска змінив думку щодо футболіста збірної України Михайла Мудрика. У другій частині сезону вінгер матиме більше шансів проявити себе в лондонській команді.

У "Челсі" розглянули варіанти з відходом українського гравця в оренду, повідомив на своїй сторінці в соцмережі X журналіст Бен Джейкобс.

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Як мінімум два клуби англійської Прем'єр-ліги звернулися до "Челсі" з пропозицією про оренду Михайла Мудрика до кінця сезону. Існують і потенційні покупці, які давно цікавляться українським гравцем. Проте "сині" не погодились із пропозиціями відпустити 23-річного футболіста.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі Ліги Конференцій. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що в "Челсі" вирішили щодо Мудрика

У першій половині сезону 2024/2025 Михайло Мудрик провів у складі лондонської команди 13 матчів у всіх сезонах. Він забив 3 м'ячі та зробив 4 результативні передачі. Тренер "Челсі" майже не випускав українського гравця у матчах Прем'єр-ліги, але у другій половині сезону ситуація може змінитися.

Енцо Мареска задоволений тим, як Михайло Мудрик працює над спеціально створеною для нього тренувальною програмою. Українець виконує всі побажання тренерського штабу, не сперечається з наставниками та мовчки робить свою роботу. Він активно грає у тих матчах, у яких виходить на поле.

Мареска має намір частіше випускати Мудрика на поле 2025 року. Він попросив керівництво "Челсі" не приймати пропозиції щодо оренди українського гравця.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Каха Каладзе прокоментував висловлювання гравців збірної Грузії на підтримку мітингів у країні. Окремо мер Тбілісі висловився щодо лідера команди Хвічі Кварацхелії.

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