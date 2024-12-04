Мудрик змусив Мареску змінити думку про свою гру в Челсі

Михайло Мудрик святкує гол із Джейдоном Санчо та Чезаре Казадеї. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска змінив думку щодо футболіста збірної України Михайла Мудрика. У другій частині сезону вінгер матиме більше шансів проявити себе в лондонській команді.

У "Челсі" розглянули варіанти з відходом українського гравця в оренду, повідомив на своїй сторінці в соцмережі X журналіст Бен Джейкобс.

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Як мінімум два клуби англійської Прем'єр-ліги звернулися до "Челсі" з пропозицією про оренду Михайла Мудрика до кінця сезону. Існують і потенційні покупці, які давно цікавляться українським гравцем. Проте "сині" не погодились із пропозиціями відпустити 23-річного футболіста.

Михайло Мудрик у матчі Ліги Конференцій. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що в "Челсі" вирішили щодо Мудрика

У першій половині сезону 2024/2025 Михайло Мудрик провів у складі лондонської команди 13 матчів у всіх сезонах. Він забив 3 м'ячі та зробив 4 результативні передачі. Тренер "Челсі" майже не випускав українського гравця у матчах Прем'єр-ліги, але у другій половині сезону ситуація може змінитися.

Енцо Мареска задоволений тим, як Михайло Мудрик працює над спеціально створеною для нього тренувальною програмою. Українець виконує всі побажання тренерського штабу, не сперечається з наставниками та мовчки робить свою роботу. Він активно грає у тих матчах, у яких виходить на поле.

Мареска має намір частіше випускати Мудрика на поле 2025 року. Він попросив керівництво "Челсі" не приймати пропозиції щодо оренди українського гравця.

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