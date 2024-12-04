Шовковский оценил ничейный матч Динамо с Александрией в УПЛ

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В перенесенном матче первого тура УПЛ "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Александрией". Обе команды делят первое место в турнирной таблице.

После игры главный тренер "Динамо" Александр Шовковский оценил игру в эфире УПЛ ТВ.

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Шовковский подчеркнул, что команда ответственно отнеслась к игре и выполнила поставленные задачи, за что он поблагодарил футболистов.

По словам тренера, матч был непростым, ведь "Александрия" находится на верхних позициях турнирной таблицы с таким же количеством очков, как и "Динамо". Поэтому команда подходила к игре обдуманно, учитывая факторы, не позволявшие поддерживать агрессивный темп весь матч.

Также наставник киевлян назвал результат матча справедливым.

"Мы ответственно подошли, и, учитывая много моментов — я не хочу сейчас давать детали, какие именно, все это прекрасно знают – мы понимали, что играть агрессивно в течение всей игры у нас где-то будет сил не хватать. Поэтому я бы не назвал осторожной, но грамотно и с умом выходили на эту игру.

Мы уже готовимся к следующей игре. Безусловно, в раздевалке сейчас команда сосредоточена еще. Мы прекрасно понимаем, что сезон не закончен, для нас закончился только 1-й круг", — сказал Шовковский.

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