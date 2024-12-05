Динамо ведет переговоры с болгарским клубом о трансфере защитника

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: скриншот YouTube

Руководство киевского "Динамо" согласилось на переговоры с болгарским клубом ЦСКА. Предметом обсуждения является кандидатура одного из футболистов линии обороны.

"Динамо" может продать своего игрока уже летом 2025 года, сообщает gol.bg.

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Георгий Цитаишвили в "Гранаде". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Кем интересуется ЦСКА

Воспитанник "Динамо" и бывший футболист юношеской сборной Украины Георгий Цитаишвили не входит в планы главного тренера киевской команды Александра Шовковского. Нынешний сезон 24-летний защитник проводит на правах аренды в испанской "Гранаде". Он провел 15 поединков во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал одну результативную передачу.

Пока неизвестно, собирается ли клуб из Испании выкупать контракт Цитаишвили. Однако ЦСКА из Болгарии готов пригласить к себе игрока, который умеет работать на обоих флангах обороны, уже летом 2025 года.

Контракт Цитаишвили с "Динамо" действует до лета 2026 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет миллион евро.

Напомним, Георгий Цитаишвили поддержал протесты в Грузии, после чего его раскритиковал экс-футболист "Динамо" Каха Каладзе.

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