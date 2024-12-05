Лунина ждут новые проблемы в мадридском Реале

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" проиграл "Атлетику" в Бильбао в рамках чемпионата Испании. В ближайшем будущем столичную команду могут ждать перемены, которые коснутся и вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Конкуренция за место в основном составе "Реала" продолжится, сообщает Diario AS.

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В рамках 16 тура чемпионата Испании "Реал" проиграл на выезде "Атлетику" со счетом 1:2. Мадридская команда упустила возможность сократить отставание от "Барселоны" в турнирной таблице. В столичном клубе нарастает недовольство работой главного тренера команды. Карло Анчелотти может отправиться в отставку до конца сезона.

Карло Анчелотти наблюдает за тренировкой команды. Фото: instagram.com/realmadrid/

Новые тренер и проблемы для Лунина

Президент "Реала" Флорентино Перес может начать в январе 2025 года переговоры с наставником "Байера" Хаби Алонсо, который является основным кандидатом на пост главного тренера мадридской команды. Если переговоры увенчаются успехом, молодой специалист возглавит "бланкос" уже в нынешнем сезоне.

Тибо Куртуа работает с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/

Смена тренера в мадридском "Реале" не означает, что Андрей Лунин автоматически получит место в основном составе. Ему придется снова доказывать готовность стать "номером один" команды. Тибо Куртуа не собирается садиться на скамейку запасных. Летом он может уйти из "Реала", но до того момента намерен играть в основе. Оба вратаря будут доказывать новому тренеру свою состоятельность на тренировках.

В сезоне 2024/2025 Андрей Лунин сыграл за "Реал" 5 матчей. В двух из них он не пропустил в свои ворота ни одного гола.

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