На Луніна чекають нові проблеми у мадридському Реалі

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридський "Реал" програв "Атлетику" у Більбао у рамках чемпіонату Іспанії. У найближчому майбутньому столичну команду можуть чекати на зміни, які торкнуться і воротаря збірної України Андрія Луніна.

Конкуренція за місце в основному складі "Реала" продовжиться, повідомляє Diario AS.

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У рамках 16-го туру чемпіонату Іспанії "Реал" програв на виїзді "Атлетику" з рахунком 1:2. Мадридська команда втратила можливість скоротити відставання від "Барселони" у турнірній таблиці. У столичному клубі наростає невдоволення роботою головного тренера команди. Карло Анчелотті може вирушити у відставку до кінця сезону.

Карло Анчелотті спостерігає за тренуванням команди. Фото: instagram.com/realmadrid/

Нові тренер та проблеми для Луніна

Президент "Реала" Флорентіно Перес може розпочати у січні 2025 року переговори з наставником "Баєра" Хабі Алонсо, який є основним кандидатом на посаду головного тренера мадридської команди. Якщо переговори увінчаються успіхом, молодий фахівець очолить "бланкос" вже цього сезону.

Тібо Куртуа працює з м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Зміна тренера у мадридському "Реалі" не означає, що Андрій Лунін автоматично отримає місце в основному складі. Йому доведеться знову доводити готовність стати "номером один" команди. Тібо Куртуа не збирається сідати на лаву запасних. Влітку він може піти з "Реала", але до того моменту має намір грати в основу. Обидва воротарі доводитимуть новому тренеру свою спроможність на тренуваннях.

У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв за "Реал" 5 матчів. У двох із них він не пропустив у свої ворота жодного гола.

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