Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін зіткнеться з новою проблемою в Реалі — що відомо arrow

Лунін зіткнеться з новою проблемою в Реалі — що відомо

5 грудня 2024 09:25
Станіслав Костюк - Редактор
На Луніна чекають нові проблеми у мадридському Реалі
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/
Станіслав Костюк - Редактор

Мадридський "Реал" програв "Атлетику" у Більбао у рамках чемпіонату Іспанії. У найближчому майбутньому столичну команду можуть чекати на зміни, які торкнуться і воротаря збірної України Андрія Луніна.

Конкуренція за місце в основному складі "Реала" продовжиться, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

У рамках 16-го туру чемпіонату Іспанії "Реал" програв на виїзді "Атлетику" з рахунком 1:2. Мадридська команда втратила можливість скоротити відставання від "Барселони" у турнірній таблиці. У столичному клубі наростає невдоволення роботою головного тренера команди. Карло Анчелотті може вирушити у відставку до кінця сезону.

Карло Анчелотті
Карло Анчелотті спостерігає за тренуванням команди. Фото: instagram.com/realmadrid/

Нові тренер та проблеми для Луніна

Президент "Реала" Флорентіно Перес може розпочати у січні 2025 року переговори з наставником "Баєра" Хабі Алонсо, який є основним кандидатом на посаду головного тренера мадридської команди. Якщо переговори увінчаються успіхом, молодий фахівець очолить "бланкос" вже цього сезону.

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа працює з м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Зміна тренера у мадридському "Реалі" не означає, що Андрій Лунін автоматично отримає місце в основному складі. Йому доведеться знову доводити готовність стати "номером один" команди. Тібо Куртуа не збирається сідати на лаву запасних. Влітку він може піти з "Реала", але до того моменту має намір грати в основу. Обидва воротарі доводитимуть новому тренеру свою спроможність на тренуваннях.

У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв за "Реал" 5 матчів. У двох із них він не пропустив у свої ворота жодного гола.

Нагадаємо, на вінгера збірної України Михайла Мудрика чекають зміни у другій половині сезону.

Футболіст іспанської "Жирони" Віктор Циганков отримав нову травму, через яку може не вийти на поле цього сезону.

Лідер каталонської "Барселони" Ламін Ямал поставив під загрозу розвиток своєї кар'єри.

Каха Каладзе поділився думкою про футболістів збірної Грузії, які підтримали акції протесту у країні.

спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Іспанська Ла Ліга

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:33 Росіяни застосували 44 БпЛА по Україні вночі — скільки збила ППО

09:29 Відключення світла в Одесі на четвер — ремонтні роботи і графіки

09:14 Експерт назвав шанси відновлення авіарейсів в Україні у 2025

09:09 Пільговий проїзд для пенсіонерів — де можна не платити

09:04 Сирський привітав українських волонтерів зі святом

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

08:46 У Києві під електричку кинулася людина — зупинено рух

08:40 Радник президента висловився про плани мобілізації 18-річних

08:30 Коли ухилянта в Україні можуть посадити за ґрати та на який строк

08:26 Кварцхелія та інші — як спортсмени підтримали протести в Грузії

08:20 Київський метрополітен назвав собівартість проїзду у підземці

09:33 Росіяни застосували 44 БпЛА по Україні вночі — скільки збила ППО

09:29 Відключення світла в Одесі на четвер — ремонтні роботи і графіки

09:14 Експерт назвав шанси відновлення авіарейсів в Україні у 2025

09:09 Пільговий проїзд для пенсіонерів — де можна не платити

09:04 Сирський привітав українських волонтерів зі святом

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

08:46 У Києві під електричку кинулася людина — зупинено рух

08:40 Радник президента висловився про плани мобілізації 18-річних

08:30 Коли ухилянта в Україні можуть посадити за ґрати та на який строк

08:26 Кварцхелія та інші — як спортсмени підтримали протести в Грузії

08:20 Київський метрополітен назвав собівартість проїзду у підземці

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок