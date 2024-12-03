Циганик розкритикував тренера Полісся за провальні результати

Імад Ашур. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" в Українській прем’єр-лізі не виграє упродовж шести матчів. Команда тричі програла та ще ж стільки разів зіграла внічию.

Відомий український журналіст Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу звинуватив у поразках недосвідченого головного тренера клубу з Житомира Імада Ашура.

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За словами Циганика, у "Полісся" власник клубу Геннадій Буткевич зробив такі інвестиції, яким позаздрить будь-який клуб УПЛ крім "Шахтаря" та "Динамо", але результату немає.

Експерт вважає, що є злочином, коли тренер з настільки класною командою показує такі результати. З нормальним наставником він прогнозує команді боротьбу за медалі замість "Олександрії".

"Полісся" грає у спонтанний футбол на виконання. Заберіть Гуцуляка і скільки б очок команда недобрала? Це просто кваліфікація футболіста.

Не було б Бабенка, в середині поля проривало б. Він також досвідчений футболіст. Я вважаю, що грати у такий футбол — неправильно", — заявив Циганик.

Після 14 турів в УПЛ "Полісся" посідає п’яту позицію. Від першої позиції команда відстає на 13 балів.

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