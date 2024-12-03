Циганик розкритикував тренера Полісся за провальні результати

Відомий журналіст "знищив" тренера Полісся за провальну гру
Житомирське "Полісся" в Українській прем’єр-лізі не виграє упродовж шести матчів. Команда тричі програла та ще ж стільки разів зіграла внічию.
Відомий український журналіст Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу звинуватив у поразках недосвідченого головного тренера клубу з Житомира Імада Ашура.
Ашур винен у падінні "Полісся"
За словами Циганика, у "Полісся" власник клубу Геннадій Буткевич зробив такі інвестиції, яким позаздрить будь-який клуб УПЛ крім "Шахтаря" та "Динамо", але результату немає.
Експерт вважає, що є злочином, коли тренер з настільки класною командою показує такі результати. З нормальним наставником він прогнозує команді боротьбу за медалі замість "Олександрії".
"Полісся" грає у спонтанний футбол на виконання. Заберіть Гуцуляка і скільки б очок команда недобрала? Це просто кваліфікація футболіста.
Не було б Бабенка, в середині поля проривало б. Він також досвідчений футболіст. Я вважаю, що грати у такий футбол — неправильно", — заявив Циганик.
Після 14 турів в УПЛ "Полісся" посідає п’яту позицію. Від першої позиції команда відстає на 13 балів.
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