Цыганик раскритиковал тренера Полесья за провальные результаты

Имад Ашур. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" в Украинской премьер-лиге не побеждает в течение шести матчей. Команда трижды проиграла и столько раз сыграла вничью.

Известный украинский журналист Игорь Цыганик в эфире своего YouTube-канала обвинил в поражениях неопытного главного тренера клуба из Житомира Имада Ашура.

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По словам Цыганика, у "Полесья" владелец клуба Геннадий Буткевич сделал такие инвестиции, которым позавидует любой клуб УПЛ, кроме "Шахтера" и "Динамо", но результата нет.

Эксперт считает, что преступление, когда тренер со столь классной командой показывает такие результаты. С нормальным наставником он прогнозирует команде борьбу за медали вместо "Александрии".

"Полесье" играет в спонтанный футбол на исполнение. Заберите Гуцуляка и сколько очков команда недобрала? Это просто квалификация футболиста.

Не было бы Бабенко, внутри поля прорывало бы. Он тоже опытный футболист. Я считаю, что играть в такой футбол — неправильно", — заявил Цыганик.

После 14 туров в УПЛ "Полесье" занимает пятую позицию. От первой позиции команда отстает на 13 баллов.

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