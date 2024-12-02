Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо и еще один клуб обвинили в подкупе соперников Шахтера arrow

Динамо и еще один клуб обвинили в подкупе соперников Шахтера

2 декабря 2024 16:30
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо и Полесье могли стимулировать соперников Шахтера — что известно
Донецкий "Шахтер" перед матчем Фото: instagram.com/fcshakhtar
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Два клуба чемпионата Украины, похоже, нарушают правила, установленные УАФ. Речь идет о финансовом стимулировании других команд.

Киевское "Динамо" и житомирское "Полесье" платят соперникам донецкого "Шахтера" за положительный результат против них, утверждает в эфире своего YouTube-канала инсайдер Игорь Бурбас.

Читайте также:

Из своих источников он узнал, что клубы делают это максимально конфиденциально.

Что известно Бурбасу

По словам Бурбаса, в кулуарах ходят слухи о негласном стимулировании соперников "Шахтера".

"С недавних пор "Динамо" очень конфиденциально, потому что это запрещено прямо, это карается законом, готово выделять по три миллиона гривен за победу над "Шахтером", — отметил он.

Инсайдер добавил, что такие же слухи касаются еще одного клуба.

"Это "Полесье", которое якобы дает по 100 тысяч долларов за победу над "Шахтером" и по 50 тысяч долларов - за ничью", — сказал он.

Впрочем, Бурбас подчеркнул, что уровень такой информации трудно проверить, поэтому "скорее всего это можно назвать слухами".

Когда "Шахтер" в последний раз терял очки

Донецкий клуб в прошлом туре потерял очки в поединке с львовским "Рухом", сыграв вничью 1:1. Несколько туров назад он потерял очки в матче с киевским "Динамо".

В чемпионате Украины подопечные Пушича пока проиграли лишь дважды — для "Александрии" и "Полесья".

Напомним, бывший защитник киевского "Динамо" готов вернуться в профессиональный футбол.

Несколько клубов чемпионата Украины требуют встречи с главой судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.

Лондонский "Арсенал" изменил трансферную цену полузащитника сборной Украины Александра Зинченко.

Дочь бывшего игрока "Динамо" Олега Блохина показала, как ее отец отметил день рождения.

спорт футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Полесье

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:13 В Одессе люди в форме жестко задержали мужчину — что известно

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

16:53 Путь Украины в НАТО и ракеты Taurus — что Шольц сказал в Киеве

16:37 Визит Шольца в Украину — что заявил канцлер Германии о помощи

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

16:27 В Николаеве снесли сразу три советских памятника — подробности

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

17:13 В Одессе люди в форме жестко задержали мужчину — что известно

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

16:53 Путь Украины в НАТО и ракеты Taurus — что Шольц сказал в Киеве

16:37 Визит Шольца в Украину — что заявил канцлер Германии о помощи

16:27 В Николаеве снесли сразу три советских памятника — подробности

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

15:57 ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК