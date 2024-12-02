Динамо и Полесье могли стимулировать соперников Шахтера — что известно

Динамо и еще один клуб обвинили в подкупе соперников Шахтера
Два клуба чемпионата Украины, похоже, нарушают правила, установленные УАФ. Речь идет о финансовом стимулировании других команд.
Киевское "Динамо" и житомирское "Полесье" платят соперникам донецкого "Шахтера" за положительный результат против них, утверждает в эфире своего YouTube-канала инсайдер Игорь Бурбас.
Из своих источников он узнал, что клубы делают это максимально конфиденциально.
Что известно Бурбасу
По словам Бурбаса, в кулуарах ходят слухи о негласном стимулировании соперников "Шахтера".
"С недавних пор "Динамо" очень конфиденциально, потому что это запрещено прямо, это карается законом, готово выделять по три миллиона гривен за победу над "Шахтером", — отметил он.
Инсайдер добавил, что такие же слухи касаются еще одного клуба.
"Это "Полесье", которое якобы дает по 100 тысяч долларов за победу над "Шахтером" и по 50 тысяч долларов - за ничью", — сказал он.
Впрочем, Бурбас подчеркнул, что уровень такой информации трудно проверить, поэтому "скорее всего это можно назвать слухами".
Когда "Шахтер" в последний раз терял очки
Донецкий клуб в прошлом туре потерял очки в поединке с львовским "Рухом", сыграв вничью 1:1. Несколько туров назад он потерял очки в матче с киевским "Динамо".
В чемпионате Украины подопечные Пушича пока проиграли лишь дважды — для "Александрии" и "Полесья".
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