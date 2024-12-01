Динамо неочікувано зіграло внічию з Колосом — основні події матчу

"Динамо" на розминці перед матчем з "Колосом". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Київське "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Колосом" з Ковалівки. Таким чином, підопічні Шовковського втратили очки вперше з кінця жовтня, коли вони розписали мир з донецьким "Шахтарем".

Матч між "Колосом" та "Динамо" закінчився з рахунком 1:1, пише портал Новини.LIVE.

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Хід матчу "Колос" — "Динамо"

Вже на 5 хвилині гравець київського "Динамо" Володимир Бражко відкрив рахунок у матчі.

Гравці "Колоса" намагались зрівняти рахунок, і їм це вдалося на 33 хвилині. Відзначився Данило Алефіренко.

"Динамо" в той час, що залишився, намагалося вирвати перемогу, нанісши аж 13 ударів по воротам суперника, частина з яких прийшлася в ствір. Але виграти матч вони не змогли.

Ситуація в таблиці чемпіоната України

"Динамо" після нічиї у матчі з "Колосом" посідає 1 місце, яке ділить з "Олександрією" (у обох команд по 36 очок).

"Колос" йде на 12 позиції, маючи 14 очок після 15 зіграних матчів.

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