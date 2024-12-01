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Динамо сенсационно теряет очки в чемпионате Украины

1 декабря 2024 18:07
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо неожиданно сыграло вничью с Колосом —основные события матча
"Динамо" на разминке перед матчем с "Колосом". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Киевское "Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Колосом" из Ковалевки. Таким образом подопечные Шовковского потеряли очки впервые с конца октября, когда они расписали мир с донецким "Шахтером".

Матч между "Колосом" и "Динамо" завершился со счетом 1:1, пишет портал Новини.LIVE.

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Таким образом, "Колос" отомстил киевлянам за позорное поражение со счетом 0:5, которое произошло в мае этого года.

Ход матча "Колос" — "Динамо"

Уже на 5-й минуте игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко открыл счет в матче.

Игроки "Колоса" пытались сравнять счет, и им это удалось на 33-й минуте. Отличился Даниил Алефиренко.

"Динамо" в оставшееся время пыталось вырвать победу, нанеся аж 13 ударов по воротам соперника, часть из которых пришлась в створ. Но выиграть матч они не смогли.

Ситуация в таблице чемпионата Украины

"Динамо" после ничьей в матче с "Колосом" занимает 1 место, которое делит с "Александрией" (у обеих команд по 36 очков).

"Колос" идет на 12 позиции, имея 14 очков после 15 сыгранных матчей.

Напомним, дочь бывшего форварда киевского "Динамо" Олега Блохина показала, как ее отец праздновал день рождения.

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