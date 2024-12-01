Динамо неожиданно сыграло вничью с Колосом —основные события матча

"Динамо" на разминке перед матчем с "Колосом". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Колосом" из Ковалевки. Таким образом подопечные Шовковского потеряли очки впервые с конца октября, когда они расписали мир с донецким "Шахтером".

Матч между "Колосом" и "Динамо" завершился со счетом 1:1, пишет портал Новини.LIVE.

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Ход матча "Колос" — "Динамо"

Уже на 5-й минуте игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко открыл счет в матче.

Игроки "Колоса" пытались сравнять счет, и им это удалось на 33-й минуте. Отличился Даниил Алефиренко.

"Динамо" в оставшееся время пыталось вырвать победу, нанеся аж 13 ударов по воротам соперника, часть из которых пришлась в створ. Но выиграть матч они не смогли.

Ситуация в таблице чемпионата Украины

"Динамо" после ничьей в матче с "Колосом" занимает 1 место, которое делит с "Александрией" (у обеих команд по 36 очков).

"Колос" идет на 12 позиции, имея 14 очков после 15 сыгранных матчей.

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