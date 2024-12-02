Динамо та Полісся могли стимулювати суперників Шахтаря — що відомо

Донецький "Шахтар" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Два клуби чемпіонату України, схоже, порушують правила, встановлені УАФ. Мова йде про фінансове стимулювання інших команд.

Київське "Динамо" та житомирське "Полісся" платять суперникам донецького "Шахтаря" за позитивний результат проти них, стверджує в ефірі свого YouTube-каналу інсайдер Ігор Бурбас.

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З власних джерел він дізнався, що клуби роблять це максимально конфіденційно.

Що відомо Бурбасу

За словами Бурбаса, у кулуарах ходять чутки про негласне стимулювання суперників "Шахтаря".

"З недавніх пір "Динамо", дуже конфіденційно, тому що це заборонено прямо, це карається законом, готове виділяти по три мільйони гривень за перемогу над "Шахтарем", — зазначив він.

Інсайдер додав, що такі ж чутки стосуються ще одного клубу.

"Це "Полісся", яке нібито дає по 100 тисяч доларів за перемогу над "Шахтарем" і по 50 тисяч доларів — за нічию", — сказав він.

Втім, Бурбас підкреслив, що рівень такої інформації важко перевірити, тому "швидше за все це можна назвати чутками".

Коли "Шахтар" востаннє втрачав очки

Донецький клуб у минулому турі втратив очки в поєдинку з львівським "Рухом", зігравши внічию 1:1. Кілька турів до того він втратив очки в матчі з київським "Динамо".

У чемпіонаті України підопічні Пушича поки що програли лише двічі — для "Олександрії" та "Полісся".

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