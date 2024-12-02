Дівчина гравця збірної України могла збільшити груди — про кого йдеться

Дівчина футболіста збірної України натякнула, що збільшила груди
Дівчина захисника австрійського клубу ЛАСК та збірної України Максима Таловєрова постійно радує своїх підписників новими фото та сторіз. Цього разу вона провела сеанс "питання-відповідь", під час якого розкрила цікаві деталі про свою зовнішність.
На своїй сторінці в Instagram, у якої, до речі, наразі 28,5 тис. підписників, Єлизавета розповіла про те, що недавно мала операцію, повідомляє портал Новини.LIVE.
Судячи з натяків, мова йшла про збільшення грудей дівчини.
Що написала дівчина Таловєрова
У відповідь на питання однієї із підписниць "Де ви пропадали?", Єлизавета відповіла, що була в Києві.
"Проходила реабілітацію після операції і якось взагалі в соцмережах не хотілося сидіти", — зазначила вона.
На питання про те, чи може вона розказати деталі щодо операції, дівчина мемом, у якому був натяк на збільшення грудей.
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