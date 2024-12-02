Дівчина гравця збірної України могла збільшити груди — про кого йдеться

Дівчина Максима Таловєрова Єлизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

Дівчина захисника австрійського клубу ЛАСК та збірної України Максима Таловєрова постійно радує своїх підписників новими фото та сторіз. Цього разу вона провела сеанс "питання-відповідь", під час якого розкрила цікаві деталі про свою зовнішність.

На своїй сторінці в Instagram, у якої, до речі, наразі 28,5 тис. підписників, Єлизавета розповіла про те, що недавно мала операцію, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Судячи з натяків, мова йшла про збільшення грудей дівчини.

Переписка дівчини Таловєрова. Фото: скриншот instagram.com/ziateliza

Що написала дівчина Таловєрова

У відповідь на питання однієї із підписниць "Де ви пропадали?", Єлизавета відповіла, що була в Києві.

"Проходила реабілітацію після операції і якось взагалі в соцмережах не хотілося сидіти", — зазначила вона.

Сторіз дівчини Таловєрова Єлизавети. Фото: скриншот instagram.com/ziateliza

На питання про те, чи може вона розказати деталі щодо операції, дівчина мемом, у якому був натяк на збільшення грудей.

Дівчина Максима Таловєрова Єлизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

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