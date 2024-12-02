Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дівчина футболіста збірної України натякнула, що збільшила груди arrow

Дівчина футболіста збірної України натякнула, що збільшила груди

2 грудня 2024 15:17
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Дівчина гравця збірної України могла збільшити груди — про кого йдеться
Дівчина Максима Таловєрова Єлизавета. Фото: instagram.com/ziateliza
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Дівчина захисника австрійського клубу ЛАСК та збірної України Максима Таловєрова постійно радує своїх підписників новими фото та сторіз. Цього разу вона провела сеанс "питання-відповідь", під час якого розкрила цікаві деталі про свою зовнішність. 

На своїй сторінці в Instagram, у якої, до речі, наразі 28,5 тис. підписників, Єлизавета розповіла про те, що недавно мала операцію, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Судячи з натяків, мова йшла про збільшення грудей дівчини.

Дівчина Таловєрова
Переписка дівчини Таловєрова. Фото: скриншот instagram.com/ziateliza

 

Що написала дівчина Таловєрова

У відповідь на питання однієї із підписниць "Де ви пропадали?", Єлизавета відповіла, що була в Києві. 

"Проходила реабілітацію після операції і якось взагалі в соцмережах не хотілося сидіти", — зазначила вона. 

Дівчина Таловєрова
Сторіз дівчини Таловєрова Єлизавети. Фото: скриншот instagram.com/ziateliza

На питання про те, чи може вона розказати деталі щодо операції, дівчина мемом, у якому був натяк на збільшення грудей. 

Дівчина Таловєрова
Дівчина Максима Таловєрова Єлизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

Нагадаємо, колишній футболіст київського "Динамо" готовий відновити кар'єру

Тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола потрапив у скандал з вболівальниками "Ліверпуля". 

Лондонський "Арсенал" змінив ціну на українця Олександра Зінченка. 

Донька колишнього гравця "Динамо" Олега Блохіна показала, як її батько відсвяткував день народження.

футбол Збірна України з футболу Максим Таловєров ЛАСК дружини футболістів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:28 В Міносвіти розповіли, як зміняться правила вступу у 2025 році

15:28 Мінімальна зарплата і податки — що змінилося у грудні 2024 року

15:25 Примусова відправка на ВЛК від ТЦК — поради юриста що робити

Новина з фото

15:07 Як купити військові облігації та скільки можна заробити

15:05 Святковий стіл у Харкові — як змінилися ціни на продукти

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

15:03 В одеському супермаркеті продали цукерки з личинками

14:53 Вдвічі більше грошей в грудні — кому прийде 13-та зарплата

14:50 Україна вже виробляє далекобійні БпЛА — на яку відстань летять

14:41 Коли тестові завдання зводять з розуму — що дратує кандидатів

14:39 Пакет військової допомоги від Німеччини — що він включає

15:28 В Міносвіти розповіли, як зміняться правила вступу у 2025 році

15:28 Мінімальна зарплата і податки — що змінилося у грудні 2024 року

15:25 Примусова відправка на ВЛК від ТЦК — поради юриста що робити

Новина з фото

15:07 Як купити військові облігації та скільки можна заробити

15:05 Святковий стіл у Харкові — як змінилися ціни на продукти

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

15:03 В одеському супермаркеті продали цукерки з личинками

14:53 Вдвічі більше грошей в грудні — кому прийде 13-та зарплата

14:50 Україна вже виробляє далекобійні БпЛА — на яку відстань летять

14:41 Коли тестові завдання зводять з розуму — що дратує кандидатів

14:39 Пакет військової допомоги від Німеччини — що він включає

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК