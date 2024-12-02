Девушка игрока сборной Украины могла увеличить грудь — о ком идет речь

Девушка футболиста сборной Украины намекнула, что увеличила грудь
Девушка защитника австрийского клуба ЛАСК и сборной Украины Максима Таловерова постоянно радует своих подписчиков новыми фотографиями и сториз. В этот раз она провела сеанс "вопрос-ответ", во время которого раскрыла интересные детали о своей внешности.
На своей странице в Instagram, у которой, кстати, сейчас 28,5 тыс. подписчиков Елизавета рассказала о том, что недавно прошла операцию, сообщает портал Новини.LIVE.
Судя по намекам, речь шла об увеличении груди девушки.
Что написала девушка Таловерова
В ответ на вопрос одной из подписниц "Где вы пропадали?", Елизавета ответила, что была в Киеве.
"Проходила реабилитацию после операции и как-то вообще в соцсетях не хотелось сидеть" , — отметила она.
На вопрос о том, может ли она рассказать детали по поводу операции, девушка ответила мемом с намеком на увеличение груди.
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