Девушка игрока сборной Украины могла увеличить грудь — о ком идет речь

Девушка Максима Таловерова Елизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

Девушка защитника австрийского клуба ЛАСК и сборной Украины Максима Таловерова постоянно радует своих подписчиков новыми фотографиями и сториз. В этот раз она провела сеанс "вопрос-ответ", во время которого раскрыла интересные детали о своей внешности.

На своей странице в Instagram, у которой, кстати, сейчас 28,5 тыс. подписчиков Елизавета рассказала о том, что недавно прошла операцию, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Судя по намекам, речь шла об увеличении груди девушки.

Переписка девушки Таловерова. Фото: скриншот instagram.com/ziateliza

Что написала девушка Таловерова

В ответ на вопрос одной из подписниц "Где вы пропадали?", Елизавета ответила, что была в Киеве.

"Проходила реабилитацию после операции и как-то вообще в соцсетях не хотелось сидеть" , — отметила она.

Сториз девушки Таловерова Елизаветы. Фото: скриншот instagram.com/ziateliza

На вопрос о том, может ли она рассказать детали по поводу операции, девушка ответила мемом с намеком на увеличение груди.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" готов возобновить карьеру.

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попал в скандал с болельщиками "Ливерпуля".

Лондонский "Арсенал" изменил цену на украинца Александра Зинченко.

Дочь бывшего игрока "Динамо" Олега Блохина показала, как ее отец отметил день рождения.