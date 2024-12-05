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Бех-Романчук поділилася подробицями свого захворювання

5 грудня 2024 11:41
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Легкоатлетка Бех-Романчук захворіла — що відомо
Марина Бех-Романчук під час змагань. Фото: instagram.com/marynabekh
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук через важку травму закінчила минулий спортивний рік далеко не на мажорній ноті. У міжсезоння вона відновлюється, проте неприємності продовжують її переслідувати. 

Українка поскаржилася своїм підписникам на висипи, які з'явилися на її обличчі та тілі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram легкоатлетки.

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Їхня поява, звісно ж, не додала настрою спортсменці. 

Марина Бех
Марина Бех-Романчук про свої проблеми. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

Що розповіла Бех-Романчук

"Мої висипи на обличчі та тілі бажають кращого, але ми поїхали у справах і я намагаюся вірити в краще", — написала легкоатлетка у одній із недавніх сторіз.  

Пізніше вона додала ще одну сторіз, де розповіла, що готується до зйомки та не збирається втрачати настрій через тимчасові проблеми. 

"Підібрала соплі через свої висипи на обличчі, трохи макіяжу і вірю що запланована зйомка буде", — підписала вона її. 

Марина Бех
Марина Бех-Романчук перед зйомкою. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

Нагадаємо, українця Михайла Мудрика чекають зміни в лондонському "Челсі". 

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спорт хвороба Марина Бех Легка атлетика спортсмени

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