Легкоатлетка Бех-Романчук заболела — что известно

Марина Бех-Романчук во время соревнований. Фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук из-за тяжелой травмы закончила прошлый спортивный год не на мажорной ноте. В межсезонье она восстанавливается, но проблемы продолжают ее преследовать.

Украинка пожаловалась своим подписчикам на сыпь, которая появилась на ее лице и теле, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram легкоатлетки.

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Их появление, конечно же, не прибавило настроения спортсменке.

Марина Бех-Романчук о своих проблемах. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

Что рассказала Бех-Романчук

"Моя сыпь на лице и теле оставляет желать лучшего, но мы поехали по делам и я стараюсь верить в лучшее", — написала легкоатлетка в одной из недавних сторис.

Позже она добавила еще одну сторис, где рассказала, что готовится к съемке и не собирается терять настроение из-за временных проблем.

"Подобрала сопли из-за своей сыпи на лице, немного макияжа и верю что запланированная съемка будет", - подписала она ее.

Марина Бех-Романчук перед съемкой. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

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