Трубин станет часть трансферной кампании мюнхенской Баварии

Анатолий Трубин перед игрой. Фото: instagram.com/slbenfica/

Руководство мюнхенской "Баварии" недовольно результатами команды в первой половине сезона 2024/2025. Мюнхенский клуб заинтересован в трансферах нескольких игроков во главе с голкипером сборной Украины Анатолием Трубиным.

"Бавария" будет активно работать на зимнем трансферном рынке, сообщает Bild.

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Анатолий Трубин работает с мячом. Фото: instagram.com/slbenfica/

Кто перейдет в Баварию

Мюнхенцы собираются подписать голкипера, который мог бы подменять Мануэля Нойера на поле. В перспективе такой футболист займет место в основном составе "Баварии". Основным кандидатом на эту роль является Анатолий Трубин из "Бенфики", за которого мюнхенцы готовы предложить 25 млн евро. Также в списке игроков на эту позицию есть молодые немецкие вратари.

Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Помимо этого "Баварии" необходим еще один результативный футболист. Мюнхенцы включились в борьбу за Виктора Дьекереша из "Спортинга", однако его будет сложно подписать до лета 2025 года. Шведский футболист забил в этом году 60 голов за клуб и национальную команду, его хотят подписать многие клубы. Также немецкому клубу необходимы игроки на фланги. Одним из кандидатов на переход в "Баварию" является Алехандро Бальде из "Барселоны".

Напомним, в сборной Украины может появиться еще один потенциальный дебютант. Речь идет о весенних матчах плей-офф Лиги Наций.

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