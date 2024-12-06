Трубин станет часть трансферной кампании мюнхенской Баварии

Трубин станет частью трансферной кампании европейского гранда
Руководство мюнхенской "Баварии" недовольно результатами команды в первой половине сезона 2024/2025. Мюнхенский клуб заинтересован в трансферах нескольких игроков во главе с голкипером сборной Украины Анатолием Трубиным.
"Бавария" будет активно работать на зимнем трансферном рынке, сообщает Bild.
Первую половину нынешнего сезона "Бавария" возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Однако игра команды не устраивает руководство клуба. Ради удачного выступления в Бундеслиге и Лиге чемпионов мюнхенцы собираются усилить зимой сразу несколько позиций.
Кто перейдет в Баварию
Мюнхенцы собираются подписать голкипера, который мог бы подменять Мануэля Нойера на поле. В перспективе такой футболист займет место в основном составе "Баварии". Основным кандидатом на эту роль является Анатолий Трубин из "Бенфики", за которого мюнхенцы готовы предложить 25 млн евро. Также в списке игроков на эту позицию есть молодые немецкие вратари.
Помимо этого "Баварии" необходим еще один результативный футболист. Мюнхенцы включились в борьбу за Виктора Дьекереша из "Спортинга", однако его будет сложно подписать до лета 2025 года. Шведский футболист забил в этом году 60 голов за клуб и национальную команду, его хотят подписать многие клубы. Также немецкому клубу необходимы игроки на фланги. Одним из кандидатов на переход в "Баварию" является Алехандро Бальде из "Барселоны".
Напомним, в сборной Украины может появиться еще один потенциальный дебютант. Речь идет о весенних матчах плей-офф Лиги Наций.
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