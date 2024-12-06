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Трубин станет частью трансферной кампании европейского гранда

6 декабря 2024 09:20
Сергей Романчук - Редактор
Трубин станет часть трансферной кампании мюнхенской Баварии
Анатолий Трубин перед игрой. Фото: instagram.com/slbenfica/
Сергей Романчук - Редактор

Руководство мюнхенской "Баварии" недовольно результатами команды в первой половине сезона 2024/2025. Мюнхенский клуб заинтересован в трансферах нескольких игроков во главе с голкипером сборной Украины Анатолием Трубиным. 

"Бавария" будет активно работать на зимнем трансферном рынке, сообщает Bild

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Первую половину нынешнего сезона "Бавария" возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Однако игра команды не устраивает руководство клуба. Ради удачного выступления в Бундеслиге и Лиге чемпионов мюнхенцы собираются усилить зимой сразу несколько позиций. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин работает с мячом. Фото: instagram.com/slbenfica/

Кто перейдет в Баварию 

Мюнхенцы собираются подписать голкипера, который мог бы подменять Мануэля Нойера на поле. В перспективе такой футболист займет место в основном составе "Баварии". Основным кандидатом на эту роль является Анатолий Трубин из "Бенфики", за которого мюнхенцы готовы предложить 25 млн евро. Также в списке игроков на эту позицию есть молодые немецкие вратари. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Помимо этого "Баварии" необходим еще один результативный футболист. Мюнхенцы включились в борьбу за Виктора Дьекереша из "Спортинга", однако его будет сложно подписать до лета 2025 года. Шведский футболист забил в этом году 60 голов за клуб и национальную команду, его хотят подписать многие клубы. Также немецкому клубу необходимы игроки на фланги. Одним из кандидатов на переход в "Баварию" является Алехандро Бальде из "Барселоны". 

Напомним, в сборной Украины может появиться еще один потенциальный дебютант. Речь идет о весенних матчах плей-офф Лиги Наций. 

Киевское "Динамо" пыталось осуществить трансфер игрока сборной Украины, однако столичному клубу не хватило для этого средств. 

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