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Ребров может вызвать еще одного дебютанта в сборную Украины

5 декабря 2024 15:01
Станислав Костюк - Редактор
В сборной Украины может сыграть еще один дебютант
Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Станислав Костюк - Редактор

Известный тренер Олег Дулуб посоветовал наставнику сборной Украины кандидата для усиления состава. Опытный молодой футболист мог бы дебютировать в национальной команде уже в ближайших матчах. 

"Сине-желтым" в начале следующего года предстоят два сложных матча в Лиге Наций, сообщает "Спорт-Экспресс Украина". 

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Тренерский штаб сборной Украины столкнулся с серьезной проблемой во время нынешнего розыгрыша Лиги Наций. Травмы ведущих игроков национальной команды привели к тому, что в составе "сине-желтых" впервые вышли на поле сразу несколько дебютантов. 

Арсений Батагов
Арсений Батагов (справа) и Владимир Салюк. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Кто еще может усилить сборную Украины 

Олег Дулуб посоветовал Сергею Реброву обратить внимание на капитана молодежной сборной Украины 22-летнего Арсения Батагова. Он является лидером национальной команды U-23, был звездой луганской "Зари". После трансфера в турецкий "Трабзонспор" дела у Батагова не заладились — он сыграл только два матча за половину сезона. 

Однако Олег Дулуб считает, что если футболист решит проблему недостатка игровой практики, то сможет получить дебютный вызов в сборную Украины. Эксперт отметил, что Батагов обладает редким для защитника талантов — делать точный первый пас. К тому же он левша, что тоже является преимуществом футболиста. Также в пользу защитника играют его физические данные и высокая скорость. 

Сборная Украины сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги Наций 20 и 23 марта 2025 года. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сохранить статус запасного игрока "Реала" и в следующем сезоне. 

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