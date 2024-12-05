В сборной Украины может сыграть еще один дебютант

Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Известный тренер Олег Дулуб посоветовал наставнику сборной Украины кандидата для усиления состава. Опытный молодой футболист мог бы дебютировать в национальной команде уже в ближайших матчах.

"Сине-желтым" в начале следующего года предстоят два сложных матча в Лиге Наций, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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Арсений Батагов (справа) и Владимир Салюк. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Кто еще может усилить сборную Украины

Олег Дулуб посоветовал Сергею Реброву обратить внимание на капитана молодежной сборной Украины 22-летнего Арсения Батагова. Он является лидером национальной команды U-23, был звездой луганской "Зари". После трансфера в турецкий "Трабзонспор" дела у Батагова не заладились — он сыграл только два матча за половину сезона.

Однако Олег Дулуб считает, что если футболист решит проблему недостатка игровой практики, то сможет получить дебютный вызов в сборную Украины. Эксперт отметил, что Батагов обладает редким для защитника талантов — делать точный первый пас. К тому же он левша, что тоже является преимуществом футболиста. Также в пользу защитника играют его физические данные и высокая скорость.

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