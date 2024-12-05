Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров може викликати ще одного дебютанта до збірної України arrow

Ребров може викликати ще одного дебютанта до збірної України

5 грудня 2024 15:01
Станіслав Костюк - Редактор
У збірній України може зіграти ще один дебютант
Сергій Ребров під час матчу. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий тренер Олег Дулуб порадив наставнику збірної України кандидата на посилення складу. Досвідчений молодий футболіст міг би дебютувати у національній команді вже у найближчих матчах.

"Синьо-жовтий" на початку наступного року очікують два складні матчі в Лізі Націй, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Читайте також:

Тренерський штаб збірної України зіткнувся із серйозною проблемою під час цьогорічного розіграшу Ліги Націй. Травми провідних гравців національної команди призвели до того, що у складі "синьо-жовтих" вперше вийшли на поле одразу декілька дебютантів.

Арсеній Батагов
Арсеній Батагов (праворуч) та Володимир Салюк. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Хто ще може посилити збірну України

Олег Дулуб порадив Сергію Реброву звернути увагу на капітана молодіжної збірної України 22-річного Арсенія Батагова. Він є лідером національної команди U-23, був зіркою луганської "Зорі". Після трансферу до турецького "Трабзонспору" справи у Батагова не склалися — він зіграв лише два матчі за половину сезону.

Однак Олег Дулуб вважає, що якщо футболіст розв'язати проблему нестачі ігрової практики, то зможе отримати дебютний виклик до збірної України. Експерт зазначив, що Батагов має рідкісний для захисника талантів — робити точний перший пас. До того ж він шульга, що теж є перевагою футболіста. Також на користь захисника грають його фізичні дані та висока швидкість.

Збірна України зіграє з Бельгією у плей-офф Ліги Націй 20 та 23 березня 2025 року.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін може зберегти статус запасного гравця "Реала" і наступного сезону.

Хавбек іспанської "Жирони" Віктор Циганков отримав нову травму — коли він знову зможе зіграти у футбол.

Київське "Динамо" готується до продажу одного зі своїх футболістів до болгарського клубу ЦСКА.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук відверто розповіла про своє захворювання.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Арсеній Батагов

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:52 Синоптик Діденко порадила бути обачними через погоду завтра

15:38 Президентка Грузії відреагувала на санкції, які ввів Зеленський

15:37 Чи можна закрити Національний кешбек, уникнувши розкриття даних

15:35 Космічна сума — яка зарплата голови правління Нафтогазу

15:34 Допомога при народженні дитини зазнає змін — що буде у 2025 році

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:29 Зґвалтував і задушив — моторошний злочин на Одещині

15:25 Повернення з СЗЧ у 2024 році — правила для військовослужбовців

15:16 Лубінець повідомив, скільки будинків знищили російські загарбники

14:59 Мерія Одеси просить грошей у ОВА на глибоководний випуск — деталі

14:58 Субсидії та пільги для опалення дровами — що доступно українцям

15:52 Синоптик Діденко порадила бути обачними через погоду завтра

15:38 Президентка Грузії відреагувала на санкції, які ввів Зеленський

15:37 Чи можна закрити Національний кешбек, уникнувши розкриття даних

15:35 Космічна сума — яка зарплата голови правління Нафтогазу

15:34 Допомога при народженні дитини зазнає змін — що буде у 2025 році

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:29 Зґвалтував і задушив — моторошний злочин на Одещині

15:25 Повернення з СЗЧ у 2024 році — правила для військовослужбовців

15:16 Лубінець повідомив, скільки будинків знищили російські загарбники

14:59 Мерія Одеси просить грошей у ОВА на глибоководний випуск — деталі

14:58 Субсидії та пільги для опалення дровами — що доступно українцям

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК