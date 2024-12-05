У збірній України може зіграти ще один дебютант

Сергій Ребров під час матчу. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Відомий тренер Олег Дулуб порадив наставнику збірної України кандидата на посилення складу. Досвідчений молодий футболіст міг би дебютувати у національній команді вже у найближчих матчах.

"Синьо-жовтий" на початку наступного року очікують два складні матчі в Лізі Націй, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Арсеній Батагов (праворуч) та Володимир Салюк. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Хто ще може посилити збірну України

Олег Дулуб порадив Сергію Реброву звернути увагу на капітана молодіжної збірної України 22-річного Арсенія Батагова. Він є лідером національної команди U-23, був зіркою луганської "Зорі". Після трансферу до турецького "Трабзонспору" справи у Батагова не склалися — він зіграв лише два матчі за половину сезону.

Однак Олег Дулуб вважає, що якщо футболіст розв'язати проблему нестачі ігрової практики, то зможе отримати дебютний виклик до збірної України. Експерт зазначив, що Батагов має рідкісний для захисника талантів — робити точний перший пас. До того ж він шульга, що теж є перевагою футболіста. Також на користь захисника грають його фізичні дані та висока швидкість.

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