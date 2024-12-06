Евертон готовий продати Миколенка та ще двох футболістів

Віталій Миколенко після матчу. Фото: Reuters/Chris Radburn

Англійський "Евертон" готує продаж частини футболістів основної команди. У цьому списку опинився і захисник збірної України Віталій Миколенко.

У "ірисок" виникли фінансові проблеми, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво "Евертона" прагне компенсувати економічні втрати клубу. Серед коштів, що допоможуть клубу зберегти свій нинішній статус, є продаж провідних футболістів команди. Завдяки цьому "іриски" зможуть заробити понад 100 млн євро.

Віталій Миколенко у матчі проти "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Molly Darlington

Хто може піти з "Евертона"

Головним фінансовим активом "ірисок" є півзахисник Джаред Брентвейт, якого хоче підписати "Манчестер Юнайтед". Клуб із "Ліверпуля" готовий до переговорів, але хоче отримати за гравця щонайменше 70 млн євро.

Також "Евертон" готовий до переговорів щодо сенегальського півзахисника Ідріса Гейє, яким цікавляться клуби з Англії та Франції. У списку футболістів, які можуть залишити команду, опинився і Віталій Миколенко. Українського гравця хотів би бачити у складі "Лаціо" головний тренер римської команди Марко Бароні. Італійський клуб готовий заплатити за захисника 25 млн євро.

Контракт Миколенка з "Евертоном" діє до літа 2026 року. Після 14 турів "іриски" посідають 15 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, у послугах голкіпера збірної України Анатолія Трубіна зацікавлений один із найтитулованіших клубів Європи.

Київське "Динамо" теж хотіло підписати гравця національної команди, але "біло-синім" не вистачило для цього коштів.

Тим часом у збірній України може з'явитись ще один новий футболіст у матчах плей-офф Ліги Націй.

Учасниця Олімпійських ігор Марина Бех-Романчук опублікувала кадри відвертої фотосесії.