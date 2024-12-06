Эвертон готов продать Миколенко и еще двух футболистов

Виталий Миколенко после матча. Фото: Reuters/Chris Radburn

Английский "Эвертон" готовит продажу части футболистов основной команды. В этом списке оказался и защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

У "ирисок" возникли финансовые проблемы, сообщает Daily Mail.

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Руководство "Эвертона" стремится компенсировать экономические потеря клуба. В числе средств, которые помогут клубу сохранить свой нынешний статус, является продажа ведущих футболистов команды. Благодаря этому "ириски" смогут заработать больше 100 млн евро.

Виталий Миколенко в матче против "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Molly Darlington

Кто может уйти из "Эвертона"

Главным финансовым активом "ирисок" является полузащитник Джаред Брэнтуэйт, которого хочет подписать "Манчестер Юнайтед". Клуб из "Ливерпуля" готов к переговорам, но хочет получить за игрока не менее 70 млн евро.

Также "Эвертон" готов к переговорам по сенегальскому полузащитнику Идриссе Гейе, которым интересуются клубы из Англии и Франции. В списке футболистов, которые могут уйти из команды, оказался и Виталий Миколенко. Украинского игрока хотел бы видеть в составе "Лацио" главный тренер римской команды Марко Барони. Итальянский клуб готов заплатить за защитника 25 млн евро.

Контракт Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года. После 14 туров "ириски" занимают 15 место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, в услугах голкипера сборной Украины Анатолия Трубина заинтересован один из самых титулованных клубов Европы.

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