Эвертон готов продать Миколенко и еще двух футболистов

Эвертон хочет продать Миколенко уже зимой — что известно
Английский "Эвертон" готовит продажу части футболистов основной команды. В этом списке оказался и защитник сборной Украины Виталий Миколенко.
У "ирисок" возникли финансовые проблемы, сообщает Daily Mail.
Руководство "Эвертона" стремится компенсировать экономические потеря клуба. В числе средств, которые помогут клубу сохранить свой нынешний статус, является продажа ведущих футболистов команды. Благодаря этому "ириски" смогут заработать больше 100 млн евро.
Кто может уйти из "Эвертона"
Главным финансовым активом "ирисок" является полузащитник Джаред Брэнтуэйт, которого хочет подписать "Манчестер Юнайтед". Клуб из "Ливерпуля" готов к переговорам, но хочет получить за игрока не менее 70 млн евро.
Также "Эвертон" готов к переговорам по сенегальскому полузащитнику Идриссе Гейе, которым интересуются клубы из Англии и Франции. В списке футболистов, которые могут уйти из команды, оказался и Виталий Миколенко. Украинского игрока хотел бы видеть в составе "Лацио" главный тренер римской команды Марко Барони. Итальянский клуб готов заплатить за защитника 25 млн евро.
Контракт Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года. После 14 туров "ириски" занимают 15 место в турнирной таблице АПЛ.
Напомним, в услугах голкипера сборной Украины Анатолия Трубина заинтересован один из самых титулованных клубов Европы.
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