Полесье получило предложение на трансфер Алексея Гуцуляка в Европу

Полесье получило солидное предложение из Европы по Гуцуляку
Житомирское "Полесье" получило предложение по трансферу вингера Алексея Гуцуляка. Футболист является лучшим бомбардиром команды, благодаря которому она находится в топ-5 турнирной таблицы.
О возможном трансфере Гуцуляка сообщил телеграмм-канал ТаТоТаке.
Гуцуляк может покинуть "Полесье"
По информации источника, один из европейских клубов, не входящий в топ-5 чемпионатов, сделал предложение "Полесью". При этом название клуба решили не разглашать.
Согласно информации, предложенная сумма составляет около 4 млн евро.
Помешать трансферу может то, что Гуцуляк является ключевым игроком команды.
В этом сезоне Гуцуляк провел 17 матчей, в которых забил десять голов и отдал два ассиста.
Полесье в турнирной таблице УПЛ занимает пятую позицию после 15 туров. Команда не побеждала в последних семи играх: три поражения и четыре ничьих.
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