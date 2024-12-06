Полесье получило предложение на трансфер Алексея Гуцуляка в Европу

Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" получило предложение по трансферу вингера Алексея Гуцуляка. Футболист является лучшим бомбардиром команды, благодаря которому она находится в топ-5 турнирной таблицы.

О возможном трансфере Гуцуляка сообщил телеграмм-канал ТаТоТаке.

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По информации источника, один из европейских клубов, не входящий в топ-5 чемпионатов, сделал предложение "Полесью". При этом название клуба решили не разглашать.

Согласно информации, предложенная сумма составляет около 4 млн евро.

Помешать трансферу может то, что Гуцуляк является ключевым игроком команды.

В этом сезоне Гуцуляк провел 17 матчей, в которых забил десять голов и отдал два ассиста.

Полесье в турнирной таблице УПЛ занимает пятую позицию после 15 туров. Команда не побеждала в последних семи играх: три поражения и четыре ничьих.

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