Полісся отримало пропозицію на трансфер Олексія Гуцуляка в Європу

Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" отримало пропозицію щодо трансферу вінгера Олексія Гуцуляка. Футболіст наразі є найкращим бомбардиром команди, завдяки якому вона перебуває в топ-5 турнірної таблиці.

Про можливий трансфер Гуцуляка повідомив телеграм-канал ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, один із європейських клубів, що не входить до топ-5 чемпіонатів, зробив пропозицію "Поліссю". При цьому назву клубу вирішили не розголошувати.

Згідно з інформацією, запропонована сума становить приблизно 4 млн євро.

Завадити трансферу може те, що Гуцуляк є ключовим гравцем команди.

Цього сезону Гуцуляк провів 17 матчів, у яких забив десять голів та віддав два асисти.

Полісся у турнірній таблиці УПЛ наразі посідає п’яту позицію після 15 турів. Команда не перемагала в останніх семи іграх: три поразки та чотири нічиї.

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