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Полісся отримало солідну пропозицію з Європи за Гуцуляка

6 грудня 2024 13:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Полісся отримало пропозицію на трансфер Олексія Гуцуляка в Європу
Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Житомирське "Полісся" отримало пропозицію щодо трансферу вінгера Олексія Гуцуляка. Футболіст наразі є найкращим бомбардиром команди, завдяки якому вона перебуває в топ-5 турнірної таблиці.

Про можливий трансфер Гуцуляка повідомив телеграм-канал ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, один із європейських клубів, що не входить до топ-5 чемпіонатів, зробив пропозицію "Поліссю". При цьому назву клубу вирішили не розголошувати.

Згідно з інформацією, запропонована сума становить приблизно 4 млн євро.

Завадити трансферу може те, що Гуцуляк є ключовим гравцем команди.

Цього сезону Гуцуляк провів 17 матчів, у яких забив десять голів та віддав два асисти.

Полісся у турнірній таблиці УПЛ наразі посідає п’яту позицію після 15 турів. Команда не перемагала в останніх семи іграх: три поразки та чотири нічиї.

Нагадаємо, воротар збірної України Анатолій Трубін може перейти в один з найкращих футбольних клубів Європи.

Ліверпульський "Евертон" продасть українського лівого захисника Віталія Миколенко.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров готовий запросити дебютанта, який був лідером молодіжки.

футбол Футбол трансфери УПЛ Полісся Олексій Гуцуляк

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