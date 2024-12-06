Карпати шукають підсилення в зимове трансферне вікно

Головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" можуть активно провести зимове трансферне вікно. Річ у тім, що команді необхідне підсилення центру поля.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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За словами джерела, в зимове трансферне вікно клуб вийде на аргентинський ринок. Команду цікавить футболіст "Уніона" із Санта-Фе Патрісіо Танда.

Цього сезону Танда зіграв у 22 матчах, але в основному виходив на заміну в кінцівках матчів. Результативними діями опорний півзахисник не відзначався.

Трансферна вартість гравця складає 125 тисяч євро.

Співаковський зазначив, що другою ціллю клубу може стати ветеран київського "Динамо" Олександр Андрієвський, якого клуб хотів взяти в оренду ще восени.

У Андрієвського 30 вересня 2025 року закінчується контракт з "Динамо" і клуб не планує його продовжувати.

Портал "Трансфермаркт" оцінює 30-річного Андрієвського в 1,5 млн євро.

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