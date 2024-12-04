Каха Каладзе: украинизация Грузии неприемлема, нацмайдан невозможен.

Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе, который сейчас в Грузии занимает должность мэра Тбилиси и возглавляет партию "Грузинская мечта", сделал заявление по поводу акций протеста. Они оказались антиукраинскими.

Человек, для которого Украина стала трамплином в "Милан", пообещал не допустить "украинизации" и "нацмайдана", передает портал IPN.

Читайте также:

Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Каладзе вспомнил об Украине

На заседании правительства Тбилиси Каладзе заявил, что план украинизации Грузии неприемлем, а "нацмайдана" они не допустят.

По словам Каладзе, государственные институты в Грузии сильны, работают стабильно, и никто не сможет их разрушить.

Каладзе считает, что оппозиция готовилась не к выборам, которые прошли в ноябре, а к государственному перевороту, массовым беспорядкам и публичным конфронтациям.

По словам экс-футболиста, правительство, пользующееся доверием и поддержкой большинства населения, будет защищать интересы страны и ее граждан, не допуская реализации сценариев, написанных за рубежом и реализуемых агентами без гражданства внутри страны.

"То, что мы просили о раскрытии и прозрачности, теперь у вас на ладони, и каждый, любой человек может провести собственный анализ текущих процессов. План украинизации Грузии никому не подойдет! "нацмайдан" не может и не произойдет в Грузии! Государственные институты сильны, они работают исправно, и никто не сможет разрушить эту страну!", — сказал Каладзе.

Напомним, в "Челси" решили чаще доверять Михаилу Мудрику в матчах Английской премьер-лиги.

Экс-футболист "Милана" и "Динамо" Каха Каладзе раскритиковал футболистов сборной Грузии, поддержавших массовые протесты в стране.

Лучший молодой талант "Барселоны" Ламин Ямал начал встречаться с итальянской моделью.