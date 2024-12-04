Каха Каладзе: українізація Грузії неприйнятна, нацмайдан неможливий.

Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Колишній футболіст київського "Динамо" Каха Каладзе, який зараз у Грузії обіймає посаду мера Тбілісі та очолює партію "Грузинська мрія", зробив заяву з приводу акцій протесту. Вони виявилися антиукраїнськими.

Людина, для якої Україна стала трампліном у "Мілан", пообіцяла не допустити "українізації" та "нацмайдану", передає портал IPN.

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Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Каладзе згадав про Україну

На засіданні уряду Тбілісі Каладзе заявив, що план українізації Грузії є неприйнятним, а "нацмайдану" вони не допустять.

За словами Каладзе, державні інститути у Грузії сильні, працюють стабільно, і ніхто не зможе їх зруйнувати.

Каладзе вважає, що опозиція готувалася не до виборів, які відбулися в листопаді, а до державного перевороту, масових заворушень та публічних конфронтацій.

За словами ексфутболіста, уряд, який користується довірою та підтримкою більшості населення, захищатиме інтереси країни та її громадян, не допускаючи реалізації сценаріїв, написаних за кордоном та реалізованих агентами без громадянства всередині країни.

"Те, що ми просили про розкриття та прозорість, тепер у вас на долоні, і кожна будь-яка людина може провести власний аналіз поточних процесів. План українізації Грузії нікому не підійде! "нацмайдан" не може і не станеться в Грузії! Державні інститути сильні, вони працюють справно, і ніхто не зможе зруйнувати цю країну!", — сказав Каладзе.

Нагадаємо, у "Челсі" вирішили частіше довіряти Михайлу Мудрику у матчах Англійської прем'єр-ліги.

Ексфутболіст "Мілана" та "Динамо" Каха Каладзе розкритикував футболістів збірної Грузії, які підтримали масові протести в країні.

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