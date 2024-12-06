Нагорняк розкритикував Каху Каладзе за проросійську політику

Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Колишній футболіст "Динамо" та італійського "Мілану" Каха Каладзе, який працює мером Тбілісі, виступив проти протестів у Грузії та їх підтримки з боку гравців збірної. При цьому він відзначився українофобською заявою, хоча й мешкав у Києві частину свого життя.

Поведінку Каладзе прокоментував колишній нападник національної збірної України Сергій Нагорняк, слова якого навів портал "Спорт-Експрес Україна".

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Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Каладзе став лялькою

За словами Нагорняка, йому складно зрозуміти позицію Каладзе, який багато років грав у Європі, але наразі зайняв таку позицію.

Експерт висловив припущення, що мер Тбілісі, ймовірно, залежний від впливових осіб, які допомогли йому побудувати політичну кар’єру. Зокрема, Каладзе в молодому як для політика віці обіймав посади віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики, а нині перебуває на другому терміні як мер.

Нагорняк зазначив, що йому дуже шкода, що людина, яка тривалий час виступала в Україні й добре знає українців, підтримує проросійську політику.

На думку Сергія, Каладзе може діяти як лялька під впливом ляльководів, поки за ним, як за красивою обгорткою, прикриваються інші люди.

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