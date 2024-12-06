Ф'юрі неочікувано скасовує бій — що сталося

Тайсон та Томмі Ф'юрі. Фото: скриншот Netflix

Британець вирішив відмовитись від наступного поєдинку. Причиною стали заяви його суперника.

Британський боксер важкої ваги Томмі Ф'юрі повідомив у своєму Instagram про скасування бою проти колишнього бійця UFC Даррена Тілла.

Читайте також:

Поєдинок був запланований на 18 січня 2025 року.

Заява Томмі Ф'юрі. Фото: скриншот instagram.com/tommyfury

Що сказав Ф'юрі

"Я не можу повірити, що пишу це, але я не буду битися з Дарреном Тіллом 18 січня 2025 року", — розпочав він свій пост.

За словами Ф'юрі, причина в тому, що його суперник не хоче дотримуватися правил професійного боксу.

"Я професійний боксер, я не був на рингу понад рік, і я хотів, щоб це був великий боксерський бій для вболівальників. Я обіцяю отримати кращого суперника і провести кращий бій для вас, хлопці", — підсумував він.

Хто такий Томмі Ф'юрі

Британський боксер у першій важкій вазі, молодший брат Тайсона Ф'юрі. На ринзі провів 10 боїв, у всіх переміг, чотири перемоги здобув нокаутом.

Нагадаємо, єгипетський легіонер "Ліверпуля" Мохамед Салах ухвалив рішення щодо свого майбутнього у клубі.

Українець Віталій Миколенко може залишити "Евертон" вже найближчим часом.

Воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна хочуть бачити у Німеччині.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров хоче викликати ще одного новачка.