Ф'юрі неочікувано скасовує бій — що сталося

Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника
Британець вирішив відмовитись від наступного поєдинку. Причиною стали заяви його суперника.
Британський боксер важкої ваги Томмі Ф'юрі повідомив у своєму Instagram про скасування бою проти колишнього бійця UFC Даррена Тілла.
Поєдинок був запланований на 18 січня 2025 року.
Що сказав Ф'юрі
"Я не можу повірити, що пишу це, але я не буду битися з Дарреном Тіллом 18 січня 2025 року", — розпочав він свій пост.
За словами Ф'юрі, причина в тому, що його суперник не хоче дотримуватися правил професійного боксу.
"Я професійний боксер, я не був на рингу понад рік, і я хотів, щоб це був великий боксерський бій для вболівальників. Я обіцяю отримати кращого суперника і провести кращий бій для вас, хлопці", — підсумував він.
Хто такий Томмі Ф'юрі
Британський боксер у першій важкій вазі, молодший брат Тайсона Ф'юрі. На ринзі провів 10 боїв, у всіх переміг, чотири перемоги здобув нокаутом.
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