Що врятує та що погубить Ф'юрі в бою з Усиком — думка експерта

Олександр Усик після бою. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

До реваншу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі залишається трохи більше двох тижнів. Спортивні аналітики та експерти роблять власні прогнози на майбутній поєдинок.

Колишній британський боксер Спенсер Олівер у розмові з talkSPORT поділився думками щодо головного бою року.

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Зокрема, він виділив кілька факторів, які можуть як допомогти, так і завадити його співвітчизнику.

Британський боксер Спенсер Олівер. Фото: Sky News

Що сказав Спенсер Олівер

"Якщо Ф'юрі зможе рухатися, як проти Володимира Кличка, він переможе Усика", — зазначив британець.

Проте, за словами Олівера, ходять чутки, що Ф'юрі спеціально набирає вагу на майбутній бій.

"Чи не стане це його погибеллю, якщо він це зробить? Тому що якщо він хоче залякати його, то лише зіграє на руку Усику", — підкреслив експерт.

На думку Олівера, Ф'юрі потрібно "розставляти пастки", а не намагатися залякувати Усика.

"Я бачу, що Ф'юрі може перемогти, але я схиляюся до Усика. Ф'юрі чудовий у матчах-реваншах, але Усик також добре вміє вносити корективи", — резюмував він.

Коли бій Усика та Ф'юрі

Реванш відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому бою завдяки роздільному рішенню суддів переміг Олександр Усик.

Українець за свою кар'єру виграв 22 поєдинки, 14 з них — нокаутом. При цьому, він жодного разу не програв.

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