Усик розкритикував спортсменів за слова, що спорт поза політикою

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Український об’єднаний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик розкритикував спортсменів. Йому не сподобалось, коли вони кажуть, що спорт поза політикою.

Про це Усик розповів під час форуму "Сила спортивної дипломатії", передає кореспондент порталу Новини.LIVE.

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Олександр Усик. Фото: Новини.LIVE

Усик побачив мінуси спортсменів

Усик зауважив, що багато спортсменів живуть у своєму світі, не задумуючись або не знаючи про певні речі та причини їхнього існування.

"Спортсмени великих досягнень живуть в своєму вакуумі. Деякі зі спортсменів не сильно освічені в плані навчання, у них є спорт, спорт, спорт, спорт, режисер і все.

Вони обмежені люди в якихось діях. Це просто правда, так і є. І коли кажуть, що спорт не в політиці, я кажу, що це є величезна політика там, де використовують спортсменів, які не розуміють, що відбувається. І коли вони включають свою голову, то починають по-іншому дивитися на це. І знаєте, як у них прозріння відбувається. Вони кажуть, що жив як з туману. Це реально правда, спортсменів частенько використовують. І так, давайте реально дивитися на цей світ, а не в окулярах рожевих чи якихось ще", — сказав Усик.

Усик наразі готується до реваншу з британцем Тайсоном Ф’юрі, якого він переміг у травні. Другий бій відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Усик за свою кар’єру виграв 22 поєдинки, 14 нокаутом, та ніколи не програвав.

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