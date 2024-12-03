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Моя задача — допомагати людям і надихати фінансово — Усик

3 грудня 2024 14:50
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Усик закликав допомагати українцям: важлива задача у воєнний час
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Об’єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик хоче допомагати українцям. Він вважає це важливою задачею у воєнний час.

Про це Усик розповів під час форуму "Сила спортивної дипломатії", передає кореспондент порталу Новини.LIVE.

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Олександр Усик. Фото: Новини.LIVE

Усик закликав інших також допомагати

Олександр під час свого виступу закликав допомагати українцям, які цього потребують, зазначивши, що особисто створив умови, щоб мати можливість підтримувати інших.

"Допомога моїй країні, допомога людям, українцям, які цього потребують, тому що у мене, слава Богу, а я для себе особисто зробив ті умови, які своєю роботою, своїм бажанням спонукали мене допомогати іншим, які зараз потребують, тому що наша країна знаходиться вже три роки у війні з агресором. І деякі люди психологічно, фізично не можуть з цими справитись.

Наша задача, особисто моя, допомагати таким людям і надихати фінансово, фізично, морально, психологічно, допомагати своїй країні, тому що це треба робити.

Якщо в твоїй країні складно, якщо в твоєї країни є проблеми, то ти повинен допомагати, першим вставати і допомагати своїй країні і своєму народу", — сказав Усик.

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Олександр Усик бокс війна в Україні професійний бокс українські боксери

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