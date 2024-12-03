Усик призвал помогать украинцам: важная задача в военное время

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Объединенный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик хочет помогать украинцам. Он считает это важной задачей в военное время.

Об этом Усик рассказал на форуме "Сила спортивной дипломатии", передает корреспондент портала Новини.LIVE.

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Александр Усик. Фото: Новини.LIVE.

Усик призвал других также помогать

Александр во время своего выступления призвал помогать украинцам, нуждающимся в этом, отметив, что лично создал условия, чтобы иметь возможность поддерживать других.

"Помощь моей стране, помощь людям, украинцам, которые в этом нуждаются, потому что у меня, слава Богу, а я для себя лично сделал те условия, которые своей работой, своим желанием побуждали меня помогать другим, которые сейчас нуждаются, потому что наша страна находится уже три года в войне с агрессором. И некоторые люди психологически, физически не могут с этим справиться.

Наша задача, лично моя, — помогать таким людям и вдохновлять финансово, физически, морально, психологически, помогать своей стране, потому что это нужно делать.

Если в твоей стране сложно, если у твоей страны есть проблемы, ты должен помогать, первым вставать и помогать своей стране и своему народу", — сказал Усик.

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