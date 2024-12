С помощью ИИ прорекламировали поединок между Усиком и Фьюри — получилось стильно и смешно

Кадр из промо-ролика боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Фото: Скриншот

Глава Управления по вопросам развлечений Королевства Саудовская Аравия Турки Аль аш-Шейх обнародовал новый рекламный ролик предстоящего боксерского поединка бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с действующим чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком.

Соответствующий ролик появился в аккаунте соцсети X Турки Аль аш-Шейх, а затем разошелся интернетом.

В чем необычность проморолика

Как отмечают в комментариях зрители, режиссура видео очень похожа на стиль Гая Ричи. Лица боксеров изменены с помощью искусственного интеллекта, как в популярных сервисах изменений лиц. К тому же, в ролике обыгрываются моменты таких известных картин, как "Шестое чувство", "Большой куш", "Гарри Поттер и философский камень" и даже недавние выборы в США.

Саундтреком служит кавер хита Кайли Миноуг "Can't Get You Out Of My Head" (Не могу выбросить тебя из своих мыслей).

В своем комментарии Аль аш-Шейх отметил: "Соревнования не прекращаются, они просто увлекают их мнения ". В этом и заключается сюжет немного крипового, но забавного ролика.

Когда состоится бой и сколько стоят билеты

Цены на билеты на матч Усик – Фьюри. Фото: Скриншот

Матч-реванш между Усиком и Фьюри состоится в Эр-Рияде 21 декабря. Желающие все еще могут приобрести билеты, цены на которые достаточно доступны, если не считать сектора типа VIP-Dimond или VIP-Platinum.

Стоимость билетов у перекупов на матч Усик — Фьюри. Фото: Скриншот

В дальних рядах можно пристроиться за скромные 200 долларов США, а вот элитные места обойдутся от 5 000 тысяч и выше, учитывая, что у перекупов есть предложения даже за 17 000 долларов США.

