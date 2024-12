За допомогою ШІ прорекламували двобій між Усиком та Ф'юрі — вийшло стильно та смішно

Кадр з промо-ролика бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Фото: Скриншот

Голова Управління з питань розваг Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх оприлюднив новий рекламний ролик майбутнього боксерського поєдинку колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі з чинним чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком.

Відповідний ролик з'явився в обліковому запису соцмережі X Туркі Аль аш-Шейх, а потім розійшовся інтернетом.

Читайте також:

В чому незвичайність проморолика

Як зазначають у коментарях глядачі, режисура відео дуже схожа на стиль Гая Річі. Обличчя боксерів змінені за допомогою штучного інтелекту, як в популярних сервісах змін облич. До того ж, у ролику обігруються моменти з таких відомих картин, як "Шосте відчуття", "Великий куш", "Гаррі Поттер та філософський камінь" та навіть нещодавні вибори у США.

Саундтреком служить кавер хіта Кайлі Міноуг "Can't Get You Out Of My Head" (Не можу викинути тебе зі своїх думок).

У своєму коментарі Аль аш-Шейх зазначив: "Змагання не припиняються, вони просто захоплюють їхні думки". В цьому і полягає сюжет трішки кріпового, але кумедного ролика.

Коли відбудеться бій і скільки коштують квитки

Ціни на квитки на матч Усик — Ф'юрі. Фото: Скриншот

Матч-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться в Ер-Ріяді 21 грудня. Бажаючи все ще можуть придбати квитки, ціна на які досить доступна, якщо не брати до уваги сектори на кшталт VIP-Dimond чи VIP-Platinum.

Вартість квитків у перекупів на матч Усик — Ф'юрі. Фото: Скриншот

В дальніх рядах можна прилаштуватись за скромні 200 долларів США, а ось елітні місця обійдуться від 5 000 тисяч і вище, враховуючи, що вже у перекупів є пропозиції навіть за 17 000 долларів США.

Нагадаємо, київське "Динамо" може залучити до своєї команди нового фахівця замість Олександра Шовковського.

Ще стало відомо, що батько Анатолія Трубіна виступив проти рішення сина не тиснути руку росіянину Олександру Головіну.

А колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський показав нову дівчину.

Лондонський "Челсі" все ж таки може продати Михайла Мудрика. Майбутній трансфер може статися у найближче трансферне вікно.