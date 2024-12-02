Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow В мережі показали вражаючий проморолик бою Усик — Фʼюрі arrow

В мережі показали вражаючий проморолик бою Усик — Фʼюрі

2 грудня 2024 00:16
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За допомогою ШІ прорекламували двобій між Усиком та Ф'юрі — вийшло стильно та смішно
Кадр з промо-ролика бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Голова Управління з питань розваг Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх оприлюднив новий рекламний ролик майбутнього боксерського поєдинку колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі з чинним чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком. 

Відповідний ролик з'явився в обліковому запису соцмережі X Туркі Аль аш-Шейх, а потім розійшовся інтернетом. 

Читайте також:

В чому незвичайність проморолика

Як зазначають у коментарях глядачі, режисура відео дуже схожа на стиль Гая Річі. Обличчя боксерів змінені за допомогою штучного інтелекту, як в популярних сервісах змін облич. До того ж, у ролику обігруються моменти з таких відомих картин, як "Шосте відчуття", "Великий куш", "Гаррі Поттер та філософський камінь" та навіть нещодавні вибори у США.

Саундтреком служить кавер хіта Кайлі Міноуг "Can't Get You Out Of My Head" (Не можу викинути тебе зі своїх думок). 

У своєму коментарі Аль аш-Шейх зазначив: "Змагання не припиняються, вони просто захоплюють їхні думки". В цьому і полягає сюжет трішки кріпового, але кумедного ролика.

Коли відбудеться бій і скільки коштують квитки

Одержимі один одним як у трилері — проморолик Усика та Ф'юрі - фото 1
Ціни на квитки на матч Усик — Ф'юрі. Фото: Скриншот

Матч-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться в Ер-Ріяді 21 грудня. Бажаючи все ще можуть придбати квитки, ціна на які досить доступна, якщо не брати до уваги сектори на кшталт VIP-Dimond чи VIP-Platinum. 

Одержимі один одним як у трилері — проморолик Усика та Ф'юрі - фото 2
Вартість квитків у перекупів на матч Усик — Ф'юрі. Фото: Скриншот

В дальніх рядах можна прилаштуватись за скромні 200 долларів США, а ось елітні місця обійдуться від 5 000 тисяч і вище, враховуючи, що вже у перекупів є пропозиції навіть за 17 000 долларів США.  

Нагадаємо, київське "Динамо" може залучити до своєї команди нового фахівця замість Олександра Шовковського.

Ще стало відомо, що батько Анатолія Трубіна виступив проти рішення сина не тиснути руку росіянину Олександру Головіну.

А колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський показав нову дівчину.

Лондонський "Челсі" все ж таки може продати Михайла Мудрика. Майбутній трансфер може статися у найближче трансферне вікно.

спорт Олександр Усик Україна бокс Бій Усик — Ф'юрі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:16 В мережі показали вражаючий проморолик бою Усик — Фʼюрі

1 грудня 2024

23:56 У Дніпрі затримали водія, який вчинив смертельну ДТП — фото

23:55 Виправдовувала агресію РФ перед сусідкою — яке рішення суду

23:44 Як вимикатимуть світло на Львівщині завтра — графік відключень

23:11 ШІ створив звуки, яких раніше ніхто не чув

22:53 На Харківщині судили батька, який п'ять років не платив аліменти

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

22:44 У Дніпрі автомобіль збив людей на пішоході — загинула дитина

22:30 ТЦК переходить на нові повістки, скоро їх стане більше — деталі

22:25 Скільки українців уже оформили єПідтримку — Зеленський відповів

22:09 Мешканця Одещини покарали за ухилення від військового обліку

00:16 В мережі показали вражаючий проморолик бою Усик — Фʼюрі

1 грудня 2024

23:56 У Дніпрі затримали водія, який вчинив смертельну ДТП — фото

23:55 Виправдовувала агресію РФ перед сусідкою — яке рішення суду

23:44 Як вимикатимуть світло на Львівщині завтра — графік відключень

23:11 ШІ створив звуки, яких раніше ніхто не чув

22:53 На Харківщині судили батька, який п'ять років не платив аліменти

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

22:44 У Дніпрі автомобіль збив людей на пішоході — загинула дитина

22:30 ТЦК переходить на нові повістки, скоро їх стане більше — деталі

22:25 Скільки українців уже оформили єПідтримку — Зеленський відповів

22:09 Мешканця Одещини покарали за ухилення від військового обліку

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК