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Усик назвал необразованными говорящих о спорте вне политики

4 декабря 2024 08:30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Усик раскритиковал спортсменов за слова, что спорт вне политики
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик раскритиковал спортсменов. Ему не понравилось, когда они говорят, что спорт вне политики.

Об этом Усик рассказал на форуме "Сила спортивной дипломатии", передает корреспондент портала Новини.LIVE.

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Александр Усик. Фото: Новости.LIVE

Усик увидел минусы спортсменов

Усик заметил, что многие спортсмены живут в своем мире, не задумываясь или не зная об определенных вещах и причинах их существования.

"Спортсмены больших достижений живут в своем вакууме. Некоторые из спортсменов не сильно осведомлены в плане обучения, у них есть спорт, спорт, спорт, спорт, режиссер и все.

Они ограничены люди в каких-то действиях. Это просто правда, и когда говорят, что спорт не в политике, я говорю, что это огромная политика там, где используют спортсменов, которые не понимают, что происходит. И когда они включают свою голову, то начинают по-другому смотреть на это. И знаете, как у них прозрение происходит. Спортсменов частенько используют. И да, давайте реально смотреть на этот мир, а не в розовых очках или каких-то еще", — сказал Усик.

Усик готовится к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, которого он победил в мае. Второй бой пройдет 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Усик за свою карьеру выиграл 22 поединка, 14 нокаутом, и никогда не проигрывал.

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Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры

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