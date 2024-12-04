Усик раскритиковал спортсменов за слова, что спорт вне политики

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Украинский объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик раскритиковал спортсменов. Ему не понравилось, когда они говорят, что спорт вне политики.

Об этом Усик рассказал на форуме "Сила спортивной дипломатии", передает корреспондент портала Новини.LIVE.

Читайте также:

Александр Усик. Фото: Новости.LIVE

Усик увидел минусы спортсменов

Усик заметил, что многие спортсмены живут в своем мире, не задумываясь или не зная об определенных вещах и причинах их существования.

"Спортсмены больших достижений живут в своем вакууме. Некоторые из спортсменов не сильно осведомлены в плане обучения, у них есть спорт, спорт, спорт, спорт, режиссер и все.

Они ограничены люди в каких-то действиях. Это просто правда, и когда говорят, что спорт не в политике, я говорю, что это огромная политика там, где используют спортсменов, которые не понимают, что происходит. И когда они включают свою голову, то начинают по-другому смотреть на это. И знаете, как у них прозрение происходит. Спортсменов частенько используют. И да, давайте реально смотреть на этот мир, а не в розовых очках или каких-то еще", — сказал Усик.

Усик готовится к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, которого он победил в мае. Второй бой пройдет 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Усик за свою карьеру выиграл 22 поединка, 14 нокаутом, и никогда не проигрывал.

Напомним, юная звезда "Барселоны" Ламин Ямал встречается с 19-летней моделью.

Эксфутболист киевского "Динамо" может возвратиться в профессиональный футбол.

Действующий футболист столичного "Динамо" может перейти в известный итальянский клуб.

Бывший футболист "Милана" и киевского "Динамо" Каха Каладзе раскритиковал решение лидеров сборной Грузии поддержать акции протеста в стране.