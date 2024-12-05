Что спасет и что погубит Фьюри в бою с Усиком — мнение эксперта

Александр Усик после боя. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

До реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри остается чуть больше двух недель. Спортивные аналитики и эксперты делают свои прогнозы на предстоящий поединок.

Бывший британский боксер Спенсер Оливер в разговоре с talkSPORT поделился мыслями по поводу главного боя года.

Читайте также:

В частности, он выделил несколько факторов, которые могут как помочь, так и помешать его соотечественнику.

Британский боксер Спенсер Оливер. Фото: Sky News

Что сказал Спенсер Оливер

"Если Фьюри сможет двигаться, как против Владимира Кличко, он победит Усика" , — отметил британец.

Однако, по словам Оливера, ходят слухи, что Фьюри специально набирает вес на предстоящий бой.

"Не станет ли это его погибелью, если он это сделает? Потому что если он хочет запугать его, то только сыграет на руку Усику", — подчеркнул эксперт.

По мнению Оливера, Фьюри нужно "расставлять ловушки", а не пытаться запугивать Усика.

"Я вижу, что Фьюри может победить, но я склоняюсь к Усику. Фьюри отличный в матчах-реваншах, но Усик тоже хорошо умеет вносить коррективы" , — резюмировал он.

Когда бой Усика и Фьюри

Реванш состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В первом бою благодаря раздельному решению судей победил Александр Усик.

Украинец за свою карьеру выиграл 22 поединка, 14 из них – нокаутом. При этом он ни разу не проиграл.

Напомним, известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась подробностями своей болезни.

Украинский легионер испанской "Жироны" Виктор Цыганков получил еще одно повреждение.

Киевское "Динамо" может продать игрока в болгарский клуб.

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может начать работать под руководством нового тренера.