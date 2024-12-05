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Известный боксер объяснил, что спасет Фьюри в бою с Усиком

5 декабря 2024 15:42
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Что спасет и что погубит Фьюри в бою с Усиком — мнение эксперта
Александр Усик после боя. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

До реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри остается чуть больше двух недель. Спортивные аналитики и эксперты делают свои прогнозы на предстоящий поединок.

Бывший британский боксер Спенсер Оливер в разговоре с talkSPORT поделился мыслями по поводу главного боя года.

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В частности, он выделил несколько факторов, которые могут как помочь, так и помешать его соотечественнику.

Спенсер Оливер
Британский боксер Спенсер Оливер. Фото: Sky News

Что сказал Спенсер Оливер

"Если Фьюри сможет двигаться, как против Владимира Кличко, он победит Усика" , — отметил британец.

Однако, по словам Оливера, ходят слухи, что Фьюри специально набирает вес на предстоящий бой.

"Не станет ли это его погибелью, если он это сделает? Потому что если он хочет запугать его, то только сыграет на руку Усику", — подчеркнул эксперт.

По мнению Оливера, Фьюри нужно "расставлять ловушки", а не пытаться запугивать Усика.

"Я вижу, что Фьюри может победить, но я склоняюсь к Усику. Фьюри отличный в матчах-реваншах, но Усик тоже хорошо умеет вносить коррективы" , — резюмировал он.

Когда бой Усика и Фьюри

Реванш состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В первом бою благодаря раздельному решению судей победил Александр Усик.

Украинец за свою карьеру выиграл 22 поединка, 14 из них – нокаутом. При этом он ни разу не проиграл.

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спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі

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