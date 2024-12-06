Фьюри неожиданно отменяет бой — что произошло

Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника
Британец решил отказаться от следующего поединка. Причиной послужили заявления его соперника.
Британский боксер в тяжелом весе Томми Фьюри сообщил в своем Instagram об отмене боя против бывшего бойца UFC Даррена Тилла.
Поединок был назначен на 18 января 2025 года.
Что сказал Фьюри
"Я не могу поверить, что пишу это, но я не буду драться с Дарреном Тиллом 18 января 2025 года", — начал он свой пост.
По словам Фьюри, причина в том, что его соперник не хочет соблюдать правила профессионального бокса.
"Я профессиональный боксер, я не был на ринге больше года, и я хотел, чтобы это было большое боксерское сражение для болельщиков. Я обещаю получить лучшего соперника и провести лучший бой для вас, ребята", — подытожил он.
Кто такой Томми Фьюри
Британский боксер в первом тяжелом весе, младший брат Тайсона Фьюри. На ринге провел 10 боев, во всех победил, четыре победы одержал нокаутом.
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