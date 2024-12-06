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Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

6 декабря 2024 16:16
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Фьюри неожиданно отменяет бой — что произошло
Тайсон и Томми Фьюри. Фото: скриншот Netflix
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Британец решил отказаться от следующего поединка. Причиной послужили заявления его соперника.

Британский боксер в тяжелом весе Томми Фьюри сообщил в своем Instagram об отмене боя против бывшего бойца UFC Даррена Тилла.

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Поединок был назначен на 18 января 2025 года.

Заявление Ф'бри
Заявление Томми Фьюри. Фото: скриншот instagram.com/tommyfury

Что сказал Фьюри

"Я не могу поверить, что пишу это, но я не буду драться с Дарреном Тиллом 18 января 2025 года", — начал он свой пост.

По словам Фьюри, причина в том, что его соперник не хочет соблюдать правила профессионального бокса.

"Я профессиональный боксер, я не был на ринге больше года, и я хотел, чтобы это было большое боксерское сражение для болельщиков. Я обещаю получить лучшего соперника и провести лучший бой для вас, ребята", — подытожил он.

Кто такой Томми Фьюри

Британский боксер в первом тяжелом весе, младший брат Тайсона Фьюри. На ринге провел 10 боев, во всех победил, четыре победы одержал нокаутом.

Напомним, египетский легионер "Ливерпуля" Мохамед Салах принял решение о своем будущем в клубе.

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спорт бокс профессиональный бокс бой Томми Фьюри

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