Анукі Арешідзе – дизайнерка та дружина Кахі Каладзе, яка веде бізнес в Україні

Каха Каладзе та Анукі Арешідзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

У Великобританії всі стежать за подружжям Девідом та Вікторії Бекхем, а в Грузії є їхній аналог. Роль зіркової родини у Сакартвело виконують колишній футболіст київського "Динамо" та "Мілана", нинішній мер Тбілісі Каха Каладзе та дизайнер Анукі Арешідзе.

Якщо про Каладзе все стало зрозуміло після його антиукраїнських заяв, портал Новини.LIVE вирішив згадати про його дружину.

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Анукі Арешідзе та Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

Хто дружина у Кахи Каладзе

Анукі молодша за Каладзе на 12 років, але вона вже була успішною моделлю і потім стала одним із найкращих дизайнерів у Грузії.

Пара познайомилася у Мілані, де Каха грав за місцевий футбольний клуб разом з Андрієм Шевченком та Паоло Мальдіні, а Арешідзе працювала моделлю.

Батько дівчини попросив Каху доглянути за дочкою, а той так доглянув, що через рік після знайомства вона народила від нього дитину.

Через чотири роки після народження дитини пара одружилася в 2013-му, а 2019-го повінчалася. До того ж подружжя виховує чотирьох синів.

Родина Каладзе заможна і не приховує цього. Фото: t.me/harley_with_love

Крім виховання дітей, Арешідзе розвиває бренд ANOUKI, який продається в Грузії, Україні, Парижі та інших країнах Європи та Азії.

Нагадаємо, раніше Каладзе раніше розкритикував зірок збірної Грузії з футболу Хвічу Кварцхелію та Георгія Мамардашвілі за підтримку протестів.

Глава партії влади в Грузії Каладзе через протести в Грузії зробив випад у бік України.

Президент України Володимир Зеленський не витримав та ввів проти Каладзе санкції.