Каладзе опинився під санкціями через антиукраїнські висловлювання

Зеленський запровадив санкції проти колишньої зірки Динамо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти уряду Грузії. Йдеться про цілу низку політиків, включаючи колишнього прем'єр-міністра Бідзіна Іванішвілі та мера Тбілісі Кахи Каладзе.
Причиною для введення санкцій стали дії влади щодо власних співгромадян, повідомляє Офіс Президента.
Загалом РНБО України запровадила санкції проти 19 грузинських політиків. У їхньому списку опинився і Кахабер Каладзе, який за кілька минулих днів послідовно критикував грузинських спортсменів, що підтримали антиурядові протести.
Чим відомий Каладзе
Виступав на позиції захисника. Переїхав до Києва із "Динамо" (Тбілісі), був важливою частиною команди під керівництвом Валерія Лобановського. 2001 року Каха Каладзе перейшов в італійський "Мілан", де провів ще 9 років. Закінчував кар'єру у "Дженоа". Двічі вигравав Лігу чемпіонів.
Незабаром після закінчення футбольної кар'єри Каладзе став політиком. В останні роки він є мером Тбілісі та соратником Бідзіна Іванішвілі. Він критикував гравців збірної Грузії, які підтримали антиурядові протести у країні.
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