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Зеленський запровадив санкції проти колишньої зірки Динамо

5 грудня 2024 13:52
Станіслав Костюк - Редактор
Каладзе опинився під санкціями через антиукраїнські висловлювання
Каха Каладзе у грузинському парламенті. Фото: Ехо Кавказу
Станіслав Костюк - Редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти уряду Грузії. Йдеться про цілу низку політиків, включаючи колишнього прем'єр-міністра Бідзіна Іванішвілі та мера Тбілісі Кахи Каладзе.

Причиною для введення санкцій стали дії влади щодо власних співгромадян, повідомляє Офіс Президента.

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Загалом РНБО України запровадила санкції проти 19 грузинських політиків. У їхньому списку опинився і Кахабер Каладзе, який за кілька минулих днів послідовно критикував грузинських спортсменів, що підтримали антиурядові протести.

Каха Каладзе
Каха Каладзе виступає перед соратниками. Фото: Ехо Кавказу

Чим відомий Каладзе

Виступав на позиції захисника. Переїхав до Києва із "Динамо" (Тбілісі), був важливою частиною команди під керівництвом Валерія Лобановського. 2001 року Каха Каладзе перейшов в італійський "Мілан", де провів ще 9 років. Закінчував кар'єру у "Дженоа". Двічі вигравав Лігу чемпіонів.

Незабаром після закінчення футбольної кар'єри Каладзе став політиком. В останні роки він є мером Тбілісі та соратником Бідзіна Іванішвілі. Він критикував гравців збірної Грузії, які підтримали антиурядові протести у країні.

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Володимир Зеленський санкції спорт футбол Динамо Каха Каладзе протести у Грузії

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