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Заслужений тренер України з художньої гімнастики раптово померла

5 грудня 2024 11:15
Станіслав Костюк - Редактор
Заслужений тренер України з гімнастики померла у Львові
Тренер та суддя Олена Єресько Фото: Facebook
Станіслав Костюк - Редактор

Заслужений тренер України Олена Єресько померла у віці 63 років. Вона зробила великий внесок у розвиток спорту країни.

Причини смерті судді національної категорії залишаються невідомими, повідомляє НОК України у Львівській області.

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Українська спортивна спільнота зіткнулася із серйозною втратою. Заслужений тренер України Олена Єресько раптово померла вдома у Львівській області.

Олена Єресько
Тренер Олена Єресько. Фото: Facebook

Що відомо про Єресько

Вона була наставником із художньої гімнастики, яка виховала багато талановитих спортсменок. Також Олена Єресько очолювала КДЮСШ ім. Дмитра Сидорука, але залишила цю посаду у 2023 році.

У НОК України висловили співчуття рідним та близьким тренера. Також у спортивній інстанції зазначили, що талант та невтомна відданість спорту Олени Єресько залишили незабутній слід у серцях тих, кого вона надихала та навчала.

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спорт Гімнастика тренер Художня гімнастика Українська федерація гімнастики

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