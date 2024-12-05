Заслужений тренер України з гімнастики померла у Львові

Тренер та суддя Олена Єресько Фото: Facebook

Заслужений тренер України Олена Єресько померла у віці 63 років. Вона зробила великий внесок у розвиток спорту країни.

Причини смерті судді національної категорії залишаються невідомими, повідомляє НОК України у Львівській області.

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Тренер Олена Єресько. Фото: Facebook

Що відомо про Єресько

Вона була наставником із художньої гімнастики, яка виховала багато талановитих спортсменок. Також Олена Єресько очолювала КДЮСШ ім. Дмитра Сидорука, але залишила цю посаду у 2023 році.

У НОК України висловили співчуття рідним та близьким тренера. Також у спортивній інстанції зазначили, що талант та невтомна відданість спорту Олени Єресько залишили незабутній слід у серцях тих, кого вона надихала та навчала.

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