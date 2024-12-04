Відома олімпійська чемпіонка раптово померла у Німеччині

Ільке Вілудда під час змагань. Фото: Facebook

Призерка чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики Ільке Вілудда померла в Німеччині. Причина смерті спортсменки не розголошується.

Вілудда була легендою німецького спорту, повідомляє Der Spiegel.

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Ільке Вілудда померла у себе вдома у віці 55 років. Німецька легкоатлетка до останніх днів життя займалася спортом та тренувала молодих атлетів. Її раптова смерть стала потрясінням для спортивної спільноти.

Що відомо про Ілька Вілудду

Легкоатлетка із Саксонії неодноразово здобувала медалі різного ступеня гідності на чемпіонатах Європи та світу. Вона брала участь у трьох Олімпіадах поспіль — у 1992, 1996 та 2000 роках. В Атланті Вілудда стала володаркою золотої медалі у метанні диску.

Зрештою у 2010 році німецька спортсменка пережила ампутацію ноги через наслідки інфекції. Вона не покинула спорт, пройшла реабілітацію та продовжила активні виступи. Вілудда стала учасницею Паралімпійських ігор 2012 року. Ільке виступила на інвалідному візку і зуміла посісти дев'яте місце у турнірі з метання диска.

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