У Мексиці помер відомий ексчемпіон світу з боксу

Ісраель Васкес під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

У Мексиці зупинилося серце всесвітньо відомого спортсмена. Колишній чемпіон світу з боксу за версією декількох федерацій помер у місцевій лікарні.

Ісраель Васкес останніми тижнями боровся з важким захворюванням, повідомив на своїй сторінці в Instagram президент WBC Маурісіо Сулейман.

Читайте також:

Мексиканському спортсмену Ісраелю Васкесу в середині листопада діагностували саркому. Захворювання було на пізній стадії, лікарі вже не змогли допомогти колишньому боксерові. Серце "Ель Магніфіко" зупинилося вночі 3 грудня.

Ісраель Васкес після бою. Фото: Reuters/Steve Marcus

Чим був відомий Васкес

Мексиканець був чемпіоном світу з боксу у другій найлегшій ваговій категорії. У різні часи він володів поясами за версіями IBF і WBC. Він провів за кар'єру 49 боїв, у яких здобув 44 перемоги, із них 32 нокаутом.

Ісраель Васкес із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Lucy Nicholson

Ісраель Васкес провів чотири поєдинки зі співвітчизником Рафаелем Маркесом, у яких двічі переміг та двічі програв. Другий і третій бій тетралогії визнано "боями року" за версією The Ring. Зірки боксу вже висловили співчуття сім'ї "Ель Магніфіко".

Нагадаємо, захисник збірної України Олександр Зінченко увійшов до списку футболістів, яких "Арсенал" має намір продати.

Один з італійських клубів зацікавився футболістом київського "Динамо", яке хоче зберегти гравця.

Колишній гравець "Динамо" Кахабер Каладзе розкритикував футболістів збірної Грузії через протести у країні.

Зірковий юніор каталонської "Барселони" Ламін Ямал уперше показав свою нову дівчину, яка виявилася відомою моделлю.