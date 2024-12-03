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Колишній чемпіон світу з боксу раптово помер

3 грудня 2024 18:22
Станіслав Костюк - Редактор
У Мексиці помер відомий ексчемпіон світу з боксу
Ісраель Васкес під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

У Мексиці зупинилося серце всесвітньо відомого спортсмена. Колишній чемпіон світу з боксу за версією декількох федерацій помер у місцевій лікарні.

Ісраель Васкес останніми тижнями боровся з важким захворюванням, повідомив на своїй сторінці в Instagram президент WBC Маурісіо Сулейман.

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Мексиканському спортсмену Ісраелю Васкесу в середині листопада діагностували саркому. Захворювання було на пізній стадії, лікарі вже не змогли допомогти колишньому боксерові. Серце "Ель Магніфіко" зупинилося вночі 3 грудня.

Ісраель Васкес
Ісраель Васкес після бою. Фото: Reuters/Steve Marcus

Чим був відомий Васкес

Мексиканець був чемпіоном світу з боксу у другій найлегшій ваговій категорії. У різні часи він володів поясами за версіями IBF і WBC. Він провів за кар'єру 49 боїв, у яких здобув 44 перемоги, із них 32 нокаутом.

Ісраель Васкес
Ісраель Васкес із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Lucy Nicholson

Ісраель Васкес провів чотири поєдинки зі співвітчизником Рафаелем Маркесом, у яких двічі переміг та двічі програв. Другий і третій бій тетралогії визнано "боями року" за версією The Ring. Зірки боксу вже висловили співчуття сім'ї "Ель Магніфіко".

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спорт Мексика бокс Маурісіо Сулейман WBC

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