Помер легендарний воротар "Стяуа" Гельмут Дукадам, герой ЛЧ 1986

Гельмут Дукадам. Фото: as.ro

У Румунії помер переможець Ліги чемпіонів у складі "Стяуа" Гельмут Дукадам. Колишньому футболісту було 65 років.

Про смерть футболіста повідомив футбольний клуб "ФКСБ Бухарест".

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Наразі в футбольному клубі не повідомили про причини смерті.

Дукадам з 1982 року був основним голкіпером "Стяуа", яка на той момент мала статус сильної команди. До того ж чемпіонат Румунії тоді був набагато статуснішим ніж зараз.

В сезоні 1985/1986 рр. Дукадам разом з командою виграв Лігу чемпіонів. Він став творцем історичного досягнення, оскільки у фіналі в серії пенальті відбив чотири удари гравців каталонської "Барселони".

Після неймовірної перемоги в Лізі чемпіонів Гельмут покинув команду через захворювання крові, а потім завершив кар'єру.

Упродовж трьох років футболіст боровся з хворобою та переміг її. Потім він повернувся в футбол, але вже не грав на тому рівні, що в часи "Стяуа".

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