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Умер легендарный футболист, выигрывавший Лигу чемпионов

2 декабря 2024 19:14
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Умер легендарный вратарь "Стяуа" Гельмут Дукадам, герой ЛЧ 1986
Гельмут Дукадом. Фото: as.ro
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Румынии скончался победитель лиги чемпионов в составе "Стяуа" Гельмут Дукадам. Бывшему футболисту было 65 лет.

О смерти футболиста сообщил футбольный клуб "ФКСБ Бухарест".

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Posted by FCSB (@fcsbofficial)

Умерла звезда румынского футбола

На текущий момент в футбольном клубе не сообщили о причинах смерти.

Дукадам с 1982 года являлся основным голкипером "Стяуа", на тот момент имевшим статус сильной команды. К тому же чемпионат Румынии тогда был намного более статусным, чем сейчас.

В сезоне 1985/1986 гг. Дукадам вместе с командой выиграл Лигу чемпионов. Он стал создателем исторического достижения, поскольку в финале в серии пенальти отразил четыре удара игроков каталонской "Барселоны".

После невероятной победы в Лиге чемпионов Гельмут покинул команду из-за заболевания крови, а затем завершил карьеру.

За три года футболист боролся с болезнью и победил ее. Затем он вернулся в футбол, но уже не играл на том уровне, что во времена "Стяуа".

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко попал в трансферный список "Арсенала".

В УПЛ часть клубов требуют встречи с главой судейского комитета УАФ Екатериной Монзуль.

Бывший футболист киевского "Динамо" возобновит карьеру в чемпионате Азербайджана.

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина откровенно рассказала, как ее легендарный отец Олег Блохин отпраздновал 72-летие.

футбол Румыния Лига чемпионов умершие еврокубки

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