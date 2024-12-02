Умер легендарный вратарь "Стяуа" Гельмут Дукадам, герой ЛЧ 1986

Гельмут Дукадом. Фото: as.ro

В Румынии скончался победитель лиги чемпионов в составе "Стяуа" Гельмут Дукадам. Бывшему футболисту было 65 лет.

О смерти футболиста сообщил футбольный клуб "ФКСБ Бухарест".

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На текущий момент в футбольном клубе не сообщили о причинах смерти.

Дукадам с 1982 года являлся основным голкипером "Стяуа", на тот момент имевшим статус сильной команды. К тому же чемпионат Румынии тогда был намного более статусным, чем сейчас.

В сезоне 1985/1986 гг. Дукадам вместе с командой выиграл Лигу чемпионов. Он стал создателем исторического достижения, поскольку в финале в серии пенальти отразил четыре удара игроков каталонской "Барселоны".

После невероятной победы в Лиге чемпионов Гельмут покинул команду из-за заболевания крови, а затем завершил карьеру.

За три года футболист боролся с болезнью и победил ее. Затем он вернулся в футбол, но уже не играл на том уровне, что во времена "Стяуа".

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