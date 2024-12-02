Эдоардо Бове потерял сознание в матче Фиорентина – Интер

Эдоардо Бове унесли с поля. Фото: Reuters

В Серии А 1 декабря чуть не стал трагическим днем. В матче между "Фиорентиной" и "Интером" один из игроков потерял сознание.

Затем футболиста госпитализировали, сообщил журналист Фабрициио Романо.

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Эдоардо Бове. Фото: Reuters

Трагедия в Серии А

В первом тайма матча "Фиорентины" и "Интера"потерял сознание футболист "фиалок" Эдоардо Бове.

В одном из эпизодов Бове упал на газон, и врачи выбежали ему на помощь. Когда судья понял сложность происходящего, то временно остановил матч, который затем перенести на другою дату.

Бове поместили на носилки и отвезли к автомобилю скорой помощи, на котором его госпитализировали.

По словам Фабрицио Романо, игрок спустя 13 часов пришел в сознание и уже способен отвечать на вопросы.

Источник отметил, что у игрока произошел эпилептический приступ, из-за которого остановилось сердце. Сейчас жизни футболиста ничего не угрожает.

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