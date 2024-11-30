Артем Довбик получил жесткую критику за игру в матче Рома - Тоттенхэм

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбык. Фото: Reuters

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик перестал забивать. В еврокубковом матче с лондонским "Тоттенхэмом" нападающий сделал это только из офсайда.

После игры с англичанами Довбик получил порцию критики от бывшего футболиста "Ромы" Фабрицио Ромондини. Слова эксперта привел портал Tuttomercatoweb.com.

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Довбика жестко раскритиковали

Ромондини заявил, что ему не нравится стиль игры Довбика, особенно в последнем матче.

Эксперт считает, что у английского клуба были проблемы с контролем мяча, и Довбик мог этим воспользоваться, если бы правильно двигался.

Также Ромондини отметил, что Довбик часто выпадает из игры и мало борется на поле. Поэтому Фабрицио считает, что такой дорогой игрок должен приносить больше пользы.

В этом сезоне Довбик провел за "Рому" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает форварда в 35 млн евро.

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