Раньери поддержал Довбика после матча Ромы против Тоттенхэма

Артем Довбик перед матчем. Фото: Reuters/Dylan Martinez

В рамках пятого тура Лиги Европы итальянская "Рома" сыграла вничью на выезде с английским "Тоттенхэмом" (2:2). Форвард Артем Довбик забил гол, который не засчитали из-за офсайда.

Наставник "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал достижение своей команды, сообщает GialloRossi.

Читайте также:

"Тоттенхэм" и "Рома" обменялись голами на старте матча в Лондоне. Поединок получился зрелищным, команды постоянно атаковали. В середине первого тайма англичане забили второй мяч. Итальянцы ответили, но гол Артема Довбика не был засчитан по причине положения "вне игры". Ветеран Матс Хуммельс принес "Роме" ничью уже в компенсированное к поединку время.

Что Раньери сказал о матче

Главный тренер "Ромы" доволен самоотдачей итальянских футболистов в противостоянии с "Тоттенхэмом". Клаудио Раньери не сожалеет о том, что "волки" не сумели победить. Он не сомневается, что римские игроки реабилитируются уже в ближайших матчах.

По мнению наставника "Ромы", целеустремленность и вдохновение иногда бывают важнее побед. Раньери увидел, что его команда готова сражаться и отвечать ударом на удар. Тренер считает ничью хорошим исходом поединка.

Артем Довбик во время атаки. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Раньери понравилась игра Довбика. Тренер отметил, что украинский футболист всегда ищет возможность забить гол и органично действует в команде. Итальянский специалист не сомневается, что Артем забьет много мячей в нынешнем сезоне.

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук оказался в сфере интересов одного из известных турецких клубов.

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин спровоцировал скандал после того, как отказался пожать руку сопернику из России.

Главного тренера "Динамо" Александра Шовковского раскритиковали после очередного поражения киевской команды.

Вратарь Андрей Лунин дождется перемен в мадридском "Реале" уже в следующем сезоне, когда Тибо Куртуа сменит клуб.