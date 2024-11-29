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Раньєрі підтримав Довбика після матчу Роми у Лізі Європи

29 листопада 2024 09:47
Станіслав Костюк - Редактор
Раньєрі підтримав Довбика після матчу Роми проти Тоттенгема
Артем Довбик перед матчем. Фото: Reuters/Dylan Martinez
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках п'ятого туру Ліги Європи італійська "Рома" зіграла внічию на виїзді з англійським "Тоттенгемом" (2:2). Форвард Артем Довбик забив гол, який не зарахували через офсайд.

Наставник "Роми" Клаудіо Раньєрі прокоментував досягнення своєї команди, повідомляє GialloRossi.

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"Тоттенгем" та "Рома" обмінялися голами на старті матчу в Лондоні. Поєдинок вийшов видовищним, команди постійно атакували. У середині першого тайму англійці забили другий м'яч. Італійці відповіли, але гол Артема Довбика не був зарахований через положення "поза грою". Ветеран Матс Хуммельс приніс "Ромі" нічию вже у компенсований до поєдинку час.

Що Раньєрі сказав про матч

Головний тренер "Роми" задоволений самовіддачею італійських футболістів у протистоянні з "Тоттенгемом". Клаудіо Раньєрі не шкодує, що "вовки" не зуміли перемогти. Він не сумнівається, що римські гравці реабілітуються вже у найближчих матчах.

На думку наставника "Роми", цілеспрямованість і натхнення іноді бувають важливішими за перемоги. Раньєрі побачив, що його команда готова битися та відповідати ударом на удар. Тренер вважає нічию добрим результатом поєдинку.

Артем Довбик
Артем Довбик під час атаки. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Раньєрі сподобалася гра Довбика. Тренер зазначив, що український футболіст завжди шукає можливість забити гол та органічно діє у команді. Італійський фахівець не сумнівається, що Артем заб'є багато м'ячів цього сезону.

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спорт футбол Артем Довбик Ліга Європи ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі

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