Раньєрі підтримав Довбика після матчу Роми проти Тоттенгема

Артем Довбик перед матчем. Фото: Reuters/Dylan Martinez

У рамках п'ятого туру Ліги Європи італійська "Рома" зіграла внічию на виїзді з англійським "Тоттенгемом" (2:2). Форвард Артем Довбик забив гол, який не зарахували через офсайд.

Наставник "Роми" Клаудіо Раньєрі прокоментував досягнення своєї команди, повідомляє GialloRossi.

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"Тоттенгем" та "Рома" обмінялися голами на старті матчу в Лондоні. Поєдинок вийшов видовищним, команди постійно атакували. У середині першого тайму англійці забили другий м'яч. Італійці відповіли, але гол Артема Довбика не був зарахований через положення "поза грою". Ветеран Матс Хуммельс приніс "Ромі" нічию вже у компенсований до поєдинку час.

Що Раньєрі сказав про матч

Головний тренер "Роми" задоволений самовіддачею італійських футболістів у протистоянні з "Тоттенгемом". Клаудіо Раньєрі не шкодує, що "вовки" не зуміли перемогти. Він не сумнівається, що римські гравці реабілітуються вже у найближчих матчах.

На думку наставника "Роми", цілеспрямованість і натхнення іноді бувають важливішими за перемоги. Раньєрі побачив, що його команда готова битися та відповідати ударом на удар. Тренер вважає нічию добрим результатом поєдинку.

Артем Довбик під час атаки. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Раньєрі сподобалася гра Довбика. Тренер зазначив, що український футболіст завжди шукає можливість забити гол та органічно діє у команді. Італійський фахівець не сумнівається, що Артем заб'є багато м'ячів цього сезону.

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